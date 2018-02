Carnaval é a época em que todo mundo quer sair de casa, ainda mais com os blocos que vão rolar no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Esse é o momento ideal para beber com os amigos, dançando ao som de todos os estilos de música possíveis, e o melhor, com muito glitter e fantasias.

Mas um problema que pode acontecer com todo mundo, infelizmente, é ser furtada ou acabar sofrendo um golpe. E ninguém merece a dor de cabeça causada por tanta confusão.

Por isso, aqui vão algumas dicas de como passar o Carnaval 2018 sem suar frio por medo de perder as suas coisas.

1. Não leve mochilas ou bolsas grandes

Sempre opte por levar o mínimo de peso extra e, com mochilas, sempre vai aparecer algo para levar.

Escolha outras formas para carregar as suas coisas como:

Pochetes

Doleiras

Bolsas bem pequenas e transversais

2. Deixe o celular sempre grudado em você

Nunca deixe o celular longe, procure não andar com ele na mão, mas sempre tenha ele ao seu alcance.

No sutiã

Ontem eu naquela chuva toda hora conferindo se minha id, celular e relógio estava no sutiã e se n tinha molhado — Letícia (@LetsFreiitas) February 9, 2018

Use um porta crachá

A ideia foi dada no Facebook, depois que o site Oba Oba repostou. Dá para ver que a moda vai pegar e ajudar muita gente.

Se tiver um celular antigo, quebrado, que ninguém usa, escolha levar no lugar do seu

Muitos não possuem, mas se há como levar um, apenas para ligação e mensagem, é bem mais seguro. E caso algo aconteça, você não vai perder seu celular com todas as informações importantes nele.

No bolso da frente

Quando esbarrarem em você, não esqueça de sempre conferir se tudo seu está no lugar e nunca mexa no celular sem alguém que você confie por perto.

Nunca o deixe longe de você

Uma mania muito comum é de deixar o celular na mesa, do seu lado, enfim, apoiar por aí, o que facilita a perda ou furto. O melhor é sempre manter o celular junto, assim tem menos risco de ele sumir

Instale um aplicativo de rastreamento

Não custa nada ver se às vezes nem foi furto, mas você acabou esquecendo o celular em algum lugar por onde passou.

3. Não leve um monte de cartões e documentos

Apesar de no Carnaval as pessoas passarem longos períodos fora de casa, geralmente você não vai precisar de vários cartões e documentos. Apenas o RG (pode ser até a cópia autenticada), ou a CNH, e um cartão de débito já é o suficiente.

A opção mais segura, na verdade, é nem levar um cartão.

Derrota é vc ir pro bloquinho ver o date com outra, beber MT além da conta, vir pra casa e acidentalmente jogar documento, dinheiro e cartão pela janela e quando ir tentar pegar deslocar o joelho e cair, terminando a noite chorando no banho, vida de merda msm — Calamity Jane (@rockerbikergirl) January 28, 2018

4. Opte por pagar em dinheiro sempre que puder

Se quiser o mínimo de stress possível, pague tudo no dinheiro, assim não há grandes problemas. Basta prestar atenção em onde você está guardando o dinheiro e seguir essas dicas:

Preste atenção no troco

Muitas vezes o troco vem errado (para mais e para menos) e ninguém nota.

Cuidado para as moedas não se perderem

Esse é o lado triste de estar com dinheiro, as moedas simplesmente somem.

Deixe ele sempre com você

É prático guardá-lo junto do seu documento, dentro do plástico.

5. Se for levar o cartão, e não dinheiro, siga essas dicas

Nem sempre é possível, fácil e prático levar dinheiro, então é importante prestar muita atenção em como você está lidando com o cartão.

Fique atenta ao valor

Quando estiver comprando algo, presente atenção no valor digitado, assim você também evita golpes com o cartão.

Confira se o cartão entregue após a conta é o seu mesmo

Sim, há um novo golpe, relatado pelo Buzzfeed, em que alguém fica de olho na senha que você digita. Aí, quando te entregam o cartão, na verdade ele é outro, de alguém que já sofreu o golpe. Então sempre confira! E lembre de olhar para os lados antes de colocar a senha na maquininha, para ver se não tem nenhum enxerido. Também procure esconder o que você está digitando.

6. NUNCA deixe suas coisas no bolso de trás

Essa regra básica que todas as mães falam para os filhos é muito válida. É simples, mas nunca custa lembrar. Além de prevenir roubos, também evita que as coisas caiam quando você vai ao banheiro.

–

7. Tente não andar sozinha.

Sempre tente andar com uma amiga, e nunca perca seus amigos de vista. Essa pessoa vai te ajudar a ficar de olho na hora de mexer no celular ou colocar a senha do cartão.

8. Se começar a confusão, saia de perto

É sempre importante saber que, nessas horas, o mais inteligente é ficar longe. Entre em um estabelecimento próximo ou fuja para o lado oposto. Priorize a sua segurança e siga o lema: a partir do momento em que eu estiver segura, poderei ajudar ao próximo. Tudo fica mais simples dessa forma.

9. Evita pegar o Uber sozinha

Prefira sempre sair com uma amiga, para que não corra riscos. E não peça o Uber Pool quando o local estiver muito lotado.

10. Deixe brincos, anéis e colares que você gosta em casa

Nunca é bom levar coisas de valor para lugares em que vai ter empurra empurra, principalmente se é algo que você ama. Muitas vezes os acessórios podem cair, se perder, ou serem roubados sem que você perceba.

Mas, se o pior acontecer…

Se mesmo com todos os cuidados você acabar sendo roubada, há algumas coisas que você pode fazer para melhorar a situação.

Em caso de roubo com agressão:

É OBRIGATÓRIO que você vá para a delegacia mais próxima logo em seguida.

Em caso de roubo sem agressão:

Se não quiser ir à delegacia, pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública e clicar em “Roubo/Furto de Obj/Doc” e, em seguida, clicar em “Prosseguir”.

Depois, clique em “Documentos – Somente RG” ou em “Documentos e Objetos”. Em “Documentos – Somente RG” vai aparecer uma outra aba perguntando se você quer fazer um boletim de ocorrência, ou pedir a segunda via do documento. Depois disso, faça a mesma coisa do item a seguir.

Responda se foi “Perda” ou “Furto/Roubo”.

A partir da sua resposta, várias abas podem aparecer, mas as instruções são simples. Basta informar, no final, seus dados e o boletim estará pronto.

Se o celular for roubado:

Se você quiser bloquear seu celular após ele sumir, ser roubado ou furtado, é bem simples: basta ligar para sua operadora e pedir o bloqueio.

Caso você saiba o IMEI do seu celular (que é como se fosse um RG), ele pode ser bloqueado automaticamente quando você faz o boletim de ocorrência. Para descobrir esse número, basta olhar na nota fiscal, na caixa do aparelho, ou digitar *#06# como se fosse ligar para alguém (por precaução, faça isso agora mesmo e anote os dígitos).

Se o seu cartão de crédito/débito for roubado: