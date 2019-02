10 ideias para ter um junho maravilhoso

1. Se jogar nas festas juninas

Não precisa esperar até o dia 24, miga! A gente passou maio inteiro na ansiedade e já estamos em ritmo de festa! Dá pra fazer um arraiá privê ou curtir as quermesses espelhadas pelo Brasil, o que importa mesmo é se jogar nos quitutes. Em Campina Grande, na Paraíba, a maior festa junina do mundo já começa no dia 3 de junho e dura até 3 de julho. Partiu?

2. Fazer maratona de Orange Is The New Black

Divulgação Divulgação

As lindas da prisão de Litchfield estão de volta a Netflix no dia 17!

3. Curtir o Dia dos Namorados

Dia 12 tá chegando! Que tal investir numa jantinha em casa pra não passar perrengue nos restaurantes lotados? Cozinhar a dois é o que há! Esse ano a data cai num domingo, então dá pra ficar de amorzinho o dia inteiro. Óin!

4. Chamar as migas pra uma noitada de fondue com vinho

Eduardo Delfin Eduardo Delfin

Porque o clássico encontro das solteiras também é sucesso! Que tal propor uma comilança chic? Confira receitinhas de fondue AQUI.

5. Doar roupas quentes a quem precisa

Partiu fazer aquela limpa básica no armário e ajudar alguma campanha de arrecadação? Cobertores também são sempre bem vindos.

6. Conferir os filmes do Festival Varilux de Cinema Francês

O bacana desse festival é que ele rola em 50 cidades espalhadas pelo país! A mostra acontece de 8 a 22 de junho e conta com 16 filmes, sendo 15 inéditos no Brasil. Confira todos os detalhes AQUI.

7. E se jogar nas estreias de cinema

Divulgação Divulgação

“Como Eu Era Antes de Você” chega ao Brasil no dia 16, minha gente! Já no dia 23 rolam as estreias de “Julieta”, o novo filme de Pedro Amodóvar, e de “Independence Day – O Ressurgimento”. Em 30 de junho é a vez de “Porta dos Fundos – Contrato Vitalício” chegar às telonas.

8. Ficar de boíssima em baixo do edredom

Dia 21 começa o inverno e a temporada de preguicinha em casa está oficialmente aberta!

9. Dançar até o chão no show do Fifth Harmony

A girlband americana vai fazer cinco shows pelo Brasil e os dois primeiros são no final de junho. Veja as datas:

28 de junho – Pepsi on Stage, em Porto Alegre

29 de junho – Expo Unimed, em Curitiba

1º de julho – Vivo Rio, no Rio de Janeiro

3 de julho – NET Live, em Brasília

5 de julho – Espaço das Américas, em São Paulo.

10. Aproveitar as liquidações de inverno

Só não vale comprar tranqueiras por puro impulso, ok? Uma ideia legal é fazer substituições do bem no seu armário. Que tal doar uma blusa/calça/camisa que você não usa mais cada vez que tiver adquirido uma peça nova?