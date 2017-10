11 vezes em que os professores marcaram as nossas vidas

Não importa se você era a ~queridinha dos professores~ ou se detestava frequentar a escola. A verdade é que os educadores são figuras muito importantes em nossa trajetória.

E fala sério: em algum momento da vida, você se deparou com pelo menos um(a) professor(a) que tenha realmente feito a diferença e marcado a sua história, não é mesmo?

Por isso, que tal homenagear esses profissionais neste 15 de outubro, data em que é celebrado o Dia dos Professores em nosso país?

Eles são inesquecíveis porque…

1. Nos ensinaram a ler e a escrever

“Essas coisas são legais! É como uma TV na sua cabeça!”

E ainda nos indicaram obras maravilhosas!

2. Aguentaram com toda a paciência do mundo as nossas bagunças

Ok, alguns tiveram vontade de sair correndo – e outros realmente o fizeram!

3. Deram um jeitinho especial para nos ensinar ~aquela~ matéria

Fosse com histórias mirabolantes ou com musiquinhas que nos fizessem memorizar o conteúdo…

4. Mas, em alguns casos, mostraram-se verdadeiros mágicos

Não tem outra explicação para aquelas fórmulas de química, gente!

5. Nos demonstraram que é preciso encarar a vida com bom humor

“Lição de casa do fim de semana: divertir-se!”

Muitos deles tinham dois, três ou até quatro empregos e estavam sempre com um belo sorriso no rosto, lembra?

6. Assim como as nossas pérolas ao respondermos suas provas

Mas, gente…

7. Muitas vezes, ficamos mais tempo com eles que em nossas próprias casas

Quem nunca chamou a professora de “mãe” sem querer?

8. Só de olhar nossa expressão, alguns já sabiam que não estávamos bem naquele dia

Nem dava para disfarçar, não é mesmo?

9. Eles nos ensinaram que precisamos definir prioridades em nossas vidas

“Acreditem em vocês. Sonhem. Tentem. Façam o bem.”

Afinal, todos tínhamos objetivos ao estarmos ali…

10. E que precisamos sempre estar preparados para qualquer coisa

Sabia que aquelas provas surpresas fariam sentido um dia!

11. Mas, acima de tudo, mostraram o quanto devemos valorizar os momentos e as pessoas

“Abraço em grupo!”

Porque o tempo passa e a saudade fica! ❤