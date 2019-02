15 coisas que só quem não se importa com Pokémon Go entende

Antes mesmo de chegar ao Brasil, Pokémon Go já estava dominando o país e caindo nas graças do público. Dessa forma, assim que o game finalmente foi lançado em terras tupiniquins, milhares de usuários ficaram alucinados com a novidade, menos algumas pessoas ~diferentonas~, como você. E pode acreditar: você não está sozinha!

1. Zubat? Rattata? Pidgey? Você não tem a menor ideia do que esses nomes significam

No PokemonGO da vida você procura por alguém especial mas só aparece Zubat. — Natália Ianeczék (@adorosegunda) 11 de agosto de 2016

2. Muito menos o grau de importância de cada um deles

Sabe o que me estranha as pessoas acharem que estou jogando #PokemonGo só porque estou olhando pro celular. — Ty Oliveira (@TyOliveira_) 11 de agosto de 2016

3. Todo mundo ao seu redor está falando sobre isso

eu poderia ta matando eu poderia ta roubando mais hoje estou aqui anúnciando a clínica de reabilitação para jogadores de pokemon go — noturno (@noturno) 11 de agosto de 2016

4. Enquanto você está boiando, claro

Minha cara quando começam a falar mal de pokemon go pic.twitter.com/NNguFk3xso — marinoca (@mahcasarin) 10 de agosto de 2016

5. Você não entende como aparecem Pokémons DO NADA, já que a pessoa nem saiu do lugar em que estava antes

6. Seus amigos só querem sair para lugares em que há PokéStops… Como se você soubesse o que é isso, né?

não jogo pokémon go mas gostaria de avisar pras minhas amadas crushs que meu quarto é um pokéStop — Mamãe sol. (@zainecursino) 11 de agosto de 2016

7. Sem contar que eles não prestam mais atenção em absolutamente NADA além disso!

Pokemon Go segue despertando o espírito empreendedor do brasileiro pic.twitter.com/ozLLD0ksxM — Dibre (@motadouglas) 10 de agosto de 2016

8. Todos eles jogam isso o tempo todo, em qualquer lugar

9. Você acha que muitas outras brincadeiras da infância são tão legais quanto esta

10. Mesmo porque as pessoas estão brincando com bichinhos que nem existem, não é mesmo?

ATENÇÃO COLOCAR CELULAR AMARRADO NO VENTILADOR FUNCIONA PRA CHOCAR OVO NO POKÉMON GO HUAHUAHUAHUA — Marcos Castro (@marcoscastro) 10 de agosto de 2016

11. Como assim tem incenso nesse jogo? Sério mesmo?

Eu só queria um incenso do pokemon go que atraísse meus crushs — Pedro Saldanha (@saldanhapedro) 8 de julho de 2016

12. Você até se perguntou se realmente não deveria dar uma chance ao app… Será?

Para mim o Pokemon Go poderia ser usado para ganhar almas, porque as pessoas não vai está caçando? Então, vamos até eles e mostramos o Amor — Bruna (@brunarosariodj) 11 de agosto de 2016

13. E é claro que respeita aqueles que gostam do jogo, afinal:

Pokemon go é o jogo da cobrinha dessa geração — Eu_Douglas (@Doouuggllaass) 11 de agosto de 2016

14. Só que Pokémon Go apenas não te contagiou, sabe?

Só eu que não baixei esse aplicativo do pokemon GO? — LC Da 10 (@lcfurtado2) 11 de agosto de 2016

15. Mas tudo o que você se pergunta é: quanto tempo vai durar tudo isso, hein?