16 detalhes para deixar sua mesa de trabalho mais charmosa

Se tem uma coisa que é quase unanimidade entre as pessoas é que é MUITO difícil sair do conforto do lar para trabalhar na segunda-feira. Mas que tal levar um pouquinho da sua casa para sua mesa de trabalho? Personalizar ela com as coisas que você gosta, além de dar vida ao ambiente, vai te fazer sentir mais confortável com o local.

Como o lugar não é totalmente seu para pintar paredes ou usar um papel decorativo, sabe o que vai transformar toda a vibe da mesa de trabalho? Os detalhes que você vai dar à ela.

Pode ser uma plantinha

Ou um projeto de jardim

Seus bonequinhos preferidos

MUITOS bonequinhos

Alguém que te inspire a fazer o melhor

Ou até algo que envolva a área que você trabalha

Você pode até encontrar um jeito de usar a decoração para organizar sua agenda

Afinal, organização é fundamental

As vezes os colegas de trabalho podem usar sua mesa para te lembrar o quanto você é especial

Inclusive no seu primeiro dia de trabalho

E se eles te conhecem bem, você vai poder deixar algo ali como decoração e lembrança

Tornar organizadores básicos em coisas personalizadas podem te deixar mais animada

Transformar cada data comemorativa em decoração também vai te ajudar a não enjoar da sua mesa

Aquela frase inspiradora para levar o dia

Uma foto de quem você ama para dar ânimo na jornada de volta para casa

E uma caneca para tomar café e começar tudo outra vez