✨✨Close da fantasia de #Unicornio que postei outro dia, com muitos tons de rosa e lilás, muito glíter e estrelinhas! A tiara foi customizada por mim: peguei um arco qualquer em casa, encapei com fita de cetim, colei o chifrinho de espuma e as orelhas fiz em EVA! Fica a dica!! 🦄 E hoje é dia de post novo no blog! Já passou pra conferir a dica desta semana? LINDIZZIMA.COM.BR ✨✨ . . . . ✨Close of some other day's unicorn's costume idea for the Carnival. Pink and purple shades that I love, so much glitter and stars. Made the head accessory myself!! 🦄✨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . #lindizzimablog #marcelipaulino #ootd #mood #bangs #smile #blogger #blogueira #fashion #lifestyle #fantasia #carnaval #carnival #unicornio #fantasiadeunicornio #inspiracao #pinkfeed #purplefeed #inspiring #inspiration #santos #sp #brazil

A post shared by Marcéli Paulino | LINDIZZIMA (@marcelipaulino) on Feb 5, 2018 at 6:01am PST