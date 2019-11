18 produtos incríveis de verão para comprar na Black Friday da Amazon

A Black Friday 2019 está chegando e o verão também. Então, nada melhor do que unir o útil ao agradável, não é mesmo?

Por isso, MdeMulher fez uma seleção de ofertas com cara de férias. Aqui você encontra desde produtos diretamente ligados ao verão, como boias e filtro solar, até aqueles que a gente aproveita o ano todo, mas que têm tudo a ver com a época de calor – como bons livros para ler na praia.

Escolhemos a dedo todos os itens dessa lista, comparando o preço com outras lojas online e selecionando apenas o que mais tem a ver com as nossas leitoras. Ah, e os produtos aqui sugeridos já estão com o preço promocional no site da Amazon.

Essas fofuras vão ser a sensação do churrasco na beira da piscina. O kit vem com três unicórnios e também é um belo presente para as amigas. Além dos unicórnios, tem a versão de flamingos (por R$ 24,90).

Preço original: R$ 46,90

Preço Black Friday: R$ 21,90

E por falar em churrasco…

Preço original: R$ 1.699

Preço Black Friday: R$ 899,90 (frete grátis)

Esse livro é perfeito para acompanhar você na praia. Ele não é muito grosso (256 páginas) e o thriller prende a atenção do início ao fim, pode confiar!

Preço original: R$ 44,90

Preço Black Friday: R$ 17,30

Mas, se você prefere ler uma história de amor, vale a pena investir nesse livro – que já virou um clássico. E pode ter certeza de que você não vai querer largar esse livro.

Preço original: R$ 44,90

Preço Black Friday: R$ 10

Chega de passar sufoco com falta de bateria durante a viagem. Mas lembre-se de proteger o seu carregador da água, do sol e da areia, ok?

Preço original: R$ 149,99

Preço Black Friday: R$ 79

Preço original: R$ 48,90

Preço Black Friday: R$ 29,90

Preço original: R$ 139,90

Preço Black Friday: R$ 90,54

Vários biquinis e maiôs estão em promoção na Amazon, incluindo conjuntos de biquini ou peças separadas. Confira o que está em promoção nesse link. De detetives que somos, acessamos o site da Rushpraia para ver se os preços realmente estão valendo a pena – e comprovamos que sim.

Preço original: R$ 260

Preço Black Friday: R$ 182

Preço original: R$ 469,98

Preço Black Friday: R$ 281,40

Piscina inflável Princesas – 116 L

Preço original: R$ 79,90

Preço Black Friday: R$ 49,90

Nada pode ser mais perfeito do que uma taça de rosé gelado na beira da piscina. E você nem precisa gastar uma fortuna!

Preço original: R$ 42,90

Preço Black Friday: R$ 29,90

Preço original: R$ 291,66

Preço Black Friday: R$ 199,90

Mais uma opção de filtro solar, por motivos de: não vá sair por aí desprotegida, ok?

Preço original: R$ 71,90

Preço Black Friday: R$ 40,53

Preço original: R$ 24,90

Preço Black Friday: R$ 9,90

Preço original: R$ 39,90

Preço Black Friday: R$ 15,99

Estamos totalmente in love com essa estampa! E fica a dica: tem muitas roupinhas de banho em promoção na Amazon, uma mais fofa do que a outra! Dá para presentear todos os sobrinhos e filhos das amigas.

Preço original: R$ 58,03

Preço Black Friday: R$ 38,90

Preço original: R$ 79,90

Preço Black Friday: R$ 54,99

Preço original: R$ 179,99

Preço Black Friday: R$ 79,99