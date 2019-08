1º fim de semana de agosto chega com frio intenso em cidades brasileiras

Depois da primeira semana mais fria do ano em julho, agosto chega para entrar na competição com vontade. Com informações do Clima Tempo, o frio começa a ganhar força, entrando pelo sul do país, ainda nesta quinta-feira (1). Além da queda da temperatura, a chegada da frente fria também acarretará em temporais no Rio Grande do Sul, que se espalharão para Santa Catarina e Paraná na sexta-feira (2).

Como aconteceu durante a semana mais fria de julho, sexta e sábado (3) podem ser dois dias propícios para neve no sul do país. Ainda de acordo com o site meteorológico, a forte geada é esperada na noite da véspera do final de semana até, no máximo, a manhã de sábado. As regiões com mais chances de neve são: Bom Jesus no Rio Grande do Sul e São José dos Ausentes, São Joaquim, Urupema e Urubici em Santa Catarina.

Em São Paulo, o clima também vai ficar mais gelado. Mesmo com temperaturas consideradas altas na sexta, sábado já começa bem frio. A máxima é de 14 ºC e a mínima de 10 ºC.

E, no domingo (4), os casacos mais pesados precisarão sair do armário. É previsto que a máxima seja de 15 ºC e a mínima de 8 ºC.

Em Minas Gerais, a temperatura cai apenas no domingo. A máxima de sábado de 28 ºC vai para 21 ºC e a mínima de 16 ºC cai para 14 ºC. No Rio de Janeiro, sábado e domingo também já não são tão quentes. No domingo, especialmente, pois a máxima é de 20 ºC e a mínima de 14 ºC.

Mesmo com toda a mudança nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, o norte e nordeste seguem com temperaturas altas.

Se você é fã do inverno, saiba que mais episódios como esse podem acontecer. Isso porque a estação mais gelada do ano dura até o dia 23 de setembro. Portanto, sempre tenha um casaco na bolsa, ok?