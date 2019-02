Nem sempre a mania de organização é algum tipo de transtorno. Muitas vezes, é apenas uma simples aversão ao bagunçado. Se você não suporta ver as coisas fora de lugar, não resiste dar “aquela limpadinha” em certos objetos e lugares e sempre é apelidada de Mônica Geller (da série FRIENDS), confira a lista a seguir!

1 – Sim, você tem manias.

Aceite: você empurra a cadeira quando sai da mesa, coloca todos os cabides no armário sempre do mesmo lado, deixa os objetos sempre na mesma posição…

2 – Você SEMPRE descobre quando mexem nas suas coisas.

Afinal, você sabe muito bem como foi que deixou aquilo ali!

3 – Limpeza é algo que realmente te faz feliz.

E não basta estar limpo. Precisa estar limpo do SEU jeito.

4 – Assim como cada coisinha estar em seu lugar

Afinal, se você precisar, sabe onde encontrar…

5 – Você não se conforma com embalagens vazias na geladeira.

E nem com a tampa do vaso sanitário levantada ou com o rolo de papel higiênico que não foi reposto…

6 – E nunca se cansa de falar para as pessoas sobre isso.

Uma hora elas aprendem! (Ou não…)

7 – Aliás, viver com outras pessoas é um grande desafio.

Irmãos, pais, amigos… E você precisa lidar com isso diariamente.

8 – Você tem um cronograma para tudo

Até mesmo para as tarefas domésticas.

9 – E agenda é item obrigatório em sua bolsa.

Não importa se é em papel ou no celular, é impossível ficar sem checar o que está programado para o seu dia!

10 – Falando nisso, bolsas sem divisórias são missões quase impossíveis.

Como eu vou encontrar minhas chaves nessa bagunça?

11 – Você costuma anotar praticamente tudo o que é importante.

Vai que você esquece!

12 – Post-its são quase seus melhores amigos.

Não é questão de neura, gente! Eles servem de lembrete para você e para qualquer pessoa que os veja.

13 – E você adora listas.

Para tudo. Tudo mesmo.

14 – Você detesta ter que fazer as coisas correndo.

“Tudo bem, gente, estamos com um problema aqui. Temos apenas 12 horas e 36 minutos restantes. Vamos, vamos, vamos!”

15 – Planejamento é quase o seu sobrenome.

E tudo bem se o evento em questão for acontecer só daqui uns 10 anos…

16 – Deixar as coisas pela metade é quase uma tortura.

Já pensou encontrar tudo diferente quando você voltar a fazer seja lá o que for?

17 – Organizar coisas por tamanho, tipo e cores nem é tão difícil para você.

Gente, que coisa simples!

18 – Ninguém consegue organizar melhor encontros, reuniões e festas entre amigos.

É sempre assim: mal acaba um feriado ou evento para que eles estejam logo te ligando para que você assuma o controle e planeje a próxima festa.

19 – Na verdade, você adora estar no comando das situações.

Controlando os horários para que ninguém se atrase, não tem como algo dar errado, né?

20 – Mesmo assim, seus amigos já se acostumaram com o seu jeitinho.

Mas ainda te chamam de “chata” ou “metódica”, com todo o carinho do mundo (e você nem liga, claro). ❤ ❤ ❤