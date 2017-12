Nesse fim de ano a Coca-Cola resolveu fazer algo mega inovador: colocar fotos de gente famosa em suas latinhas. Aparentemente o povo brasileiro ainda não está preparado para uma jogada de marketing tão inédita, pois as tais latas estão causando muito bafafá.

Em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, um dono de lanchonete encontrou tempo livre para raspar as latas, a fim de apagar os rostos de Anitta, Luan Santana, Ludmilla, Pabllo Vittar, Projota, Simone e Simaria, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca. “Na verdade, não tenho nada contra os artistas, mas as músicas que estão estampadas nas latas não convém com meus ideais”, disse ele.

Enquanto isso, na internet… teve gente com tempo livre para fazer montagens de latas de Pepsi com fotos de Jair Bolsonaro e a notícia falsa de que a marca daria uma resposta à Coca-Cola ganhou milhares de adeptos. O que gerou essa mobilização toda foi, especificamente, a lata da drag queen Pabllo Vittar e a PepsiCo até chegou a desmentir oficialmente a boataria. Sim, muitas pessoas realmente acreditaram nessa ~notícia~.

Pabllo Vittar também gerou a revolta do jornalista esportivo José Ilan, que num post ~engraçadíssimo~ disse que sentia saudade da época em que a Coca-Cola vinha com rato, em vez da foto da drag. Depois de ser criticado, ele alegou que apenas estava fazendo uma crítica às músicas de Pabllo e que não tinha o intuito de ofender.

E esse é o mesmo argumento usado por muita gente que está torcendo o nariz para a campanha. Mas vale lembrar que nenhuma dessas latas vêm com áudio, ou seja, não tocam as músicas dos cantores que as estampam. Então não faz sentido se revoltar tanto com uma simples embalagem cujo destino natural é o lixo.

Luan Santana já teve o rosto estampado em embalagem de balas. Neymar também – aliás, Neymar já figurou na embalagem de toda a sorte de produtos, incluindo latas de refrigerante.

Durante a Copa de 2014, nem mesmo o 7×1 fez com que as pessoas saíssem raspando o rosto de Davi Luiz nas latas de Pepsi. Enfim… então como explicar tamanha mobilização em torno de latas de Coca-Cola? Muitos revoltosos dizem que, apesar de Pabllo Vittar ser o alvo mais corriqueiro dos ataques, alegar o homofobia é vitimismo. Será mesmo?

O fato é que já não existem mais limites para a polarização do povo brasileiro. Tudo, absolutamente tudo, é pretexto para embates inflamados de direita vs. esquerda. Aí as pessoas que mais têm tempo para comentar nos posts sobre “Vai Malandra”, por exemplo, são justamente aquelas que criticam quem perde tempo com “Vai Malandra”. Não há mais a necessidade de fazer sentido nos argumentos, parece que só existe necessidade de fazer barulho.

Bom, então para que a gente se lembre de um tempo bom em que celebridades em embalagens eram apenas celebridades em embalagens, fizemos uma rápida seleção de produtos que, noutra época, não geravam tanto xingamento no Twitter e muito menos fake news.

Na Copa de 2014, a Pepsi lançou uma série de latinhas com fotos de jogadores. Depois do 7×1 a seleção foi rechaçada, mas ninguém ligou muito para o Davi Luiz no refrigerante.

Neymar também já estampou latinhas. Pode ser que alguém tenha xingado muito a Guaraná Antártica no Twitter, mas ninguém fez montagem com a foto de algum outro jogador na lata da Kuat.

Aliás, já parou para notar quantos produtos o Neymar já estampou? Aqui a gente reuniu alguns deles para refrescar a sua memória.

Mas, voltando aos refrigerantes, olha aí a Xuxa toda conceitual nessas latas da Schin.

E que tal a Xuxa morena para a Koleston? Isso sim foi um choque para o povo brasileiro!

– Miga, achei o tom de loiro que você queria, toma aqui.

– Ah, não, mas eu não curto muito a Claudia Leitte. Sou mais Ivete.

– Michele, pinta o cabelo e joga a caixa fora. Simples assim! A tinta não vem com trilha sonora.

Claudinha também já foi garota propaganda de lâmpadas de led. Eclética!

Mas se é celeb internacional que você quer, tem a Selena com preço especial e tudo!

E jogador de futebol internacional também. Aliás, é duro ser um consumidor que não gosta de futebol, né? Haja jogador pra tanta embalagem. Para comer essa batata aqui certamente você tem que ter a escalação atual do Barcelona na ponta da língua.

Mas se açaí é a sua praia… então tem que saber todos os títulos do Guga. A regra é clara: se tem um famoso na embalagem, só faz sentido consumir se você é fã.

Duplas sertanejas também sempre estão dando as caras…

Até em caixa de gelatina e saco de batata palha!

E olha o Luan Santana nessa bela latinha de balas.

“É o Thiaguinho nessa Tele Sena? Ah, não! Foi um desaforo ele ter saído do Exalta. Vou esperar para comprar a de março”, disse ninguém.

Aliás, a Tele Sena basicamente vem com um famoso diferente a cada mês (ou dois). Mas ninguém liga muito. O importante é acreditar no sonho da casa própria!

Quem é louca por esmaltes também não está muito preocupada se a embalagem vem com a Sandy ou com a Bruna Marquezine. O que importa é a cor, né?

E para quem acha que esse fenômeno das celebs em embalagens é algo novo… lembra da época em que a gente colecionava essas figurinhas aqui?