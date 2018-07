Para quem está a todo vapor com os preparativos do casamento, o convite é muito mais do que um simples pedaço de papel. Simbolicamente, é ele que vai marcar e anunciar o início da nova vida que o casal pretende compartilhar daqui para a frente.

Sabe-se, também, que escolher os dizeres que vão preencher as lacunas do convite pode ser meio complicado, até porque essa é uma decisão que, geralmente, precisa ser tomada pelas duas pessoas envolvidas na relação. Por exemplo, alguns casais preferem colocar no convite apenas o básico: nomes dos pais, dos noivos ou noivas, local, data, horário e dress code do evento. Outros já querem inovar, usando frases românticas ou letras de música que são vistas logo nas primeiras linhas do papel.

Leia Mais: Os 10 lugares mais populares no Instagram para pedir alguém em casamento

Se esse for seu caso, é bom ter algumas dicas em mente. Primeiro, prefira frases mais curtas ou trechos de música que não vão tomar tanto espaço do convite. Assim, o visual não fica poluído e outras informações importantes serão igualmente encontradas. Opte, também, por citações que falem de amor e tenham a ver com a história de vocês – pode ser aquela fala especial de um filme ou série que foi significativo para os dois, um pedacinho da música tema do casal, ou até um trecho daquele livro marcante para ambos.

Ao rolar esta página você vai encontrar 20 sugestões de frases sobre amor que dão um toque especial para qualquer convite de casamento. Valendo!

20 frases românticas para colocar no convite de casamento:

Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Antonie de Saint-Exupéry

Tudo o que sabemos do amor é que o amor é tudo o que há! Emily Dickinson

Andávamos sem nos procurar, mas sabendo, sempre, que andávamos para nos encontrar. Julio Cortázar

O amor não está na posse. O amor está na apreciação. Osho

Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto é uma realidade. Raul Seixas

–

Leia Também: Lindas mensagens de dia dos namorados para mandar para seu amor

Te amo, não pelo o que você é, mas sim, por quem sou quando estou com você. Gabriel García Márquez

O amor é como uma grande casa que tem que ser construída por você. Ele pode sofrer com as tempestades, entretanto, continuará ali. Nicholas Sparks

Cada qual sabe amar a seu modo. O modo, pouco importa. O essencial é que saiba amar. Machado de Assis

Assim como a nuvem só existe se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem amor não é viver, não há você sem mim, eu não existo sem você. Eu Não Existo Sem Você - Vinicius de Moraes

Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. Martin Luther King

–

A gente não pode ter tudo

Qual seria a graça do mundo se fosse assim?

Por isso eu prefiro sorrisos

E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Trem Bala - Ana Vilela

O que era sonho se tornou realidade

De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem

Nossa Jerusalém

Nosso mundo, nosso carrossel

Vai e vem, vai

E não para nunca mais! Pra Sonhar - Marcelo Jeneci

Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. All Star - Nando Reis

Para a maior festa da vida quem convida é o amor! Autor desconhecido

Hoje duas famílias se tornam uma. Seja bem-vindo ao primeiro dia do resto das nossas vidas. Autor desconhecido

–

O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade

Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Tom Jobim

Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa. Caio Fernando Abreu

Leia Mais: Quem é o autor da declaração de amor de Bru Marquezine pra Neymar

O tempo é muito lento para os que esperam

Muito rápido para os que têm medo

Muito longo para os que lamentam

Muito curto para os que festejam

Mas, para os que amam, o tempo é eterno Henry Van Dyke