Por que o dia 25 de maio é chamado de ‘Dia da Toalha’?

As redes sociais hoje estão repletas de pessoas celebrando o Dia da Toalha. Inusitado? Pois desde 2001 que o dia 25 de maio é conhecido por esse dia. Outra efeméride relacionada a essa data é o Dia do Orgulho Nerd. E, como você vai ver, uma coisa está diretamente relacionada a outra. Pegue sua toalha, não entre em pânico e vem com a gente.

Por que comemorar o dia da toalha?

A história é um pouco longa, e nada tem a ver com fabricantes desse produto que usamos cotidianamente. A toalha ganhou essa importância toda por causa de uma obra do escritor e comediante britânico Douglas Adams, chamada “O Guia do Mochileiro das Galáxias”.

Essa obra foi lançada em 1978 como uma série de ficção científica para a rádio BBC 4, e conta a história de Arthur Dent, um inglês azarado que tem a casa demolida – ele podia ter evitado isso cumprindo uma série de burocracias, mas como perdeu o prazo, adeus casa. Mas isso não é nada, pois logo depois ele descobre que na verdade a Terra toda será demolida para dar lugar a um empreendimento espacial – o que poderia ter sido evitado, caso algumas burocracias tivessem sido atendidas…

A sorte de Arthur é que ele tem um amigo alienígena – não que ele soubesse disso – chamado Ford Prefect, que estava passando um tempo na terra enquanto escrevia o tal Guia do Mochileiro das Galáxias. Antes de fugir da Terra com Ford, a única coisa que Arthur pega é uma toalha (arrá!), que de acordo com Ford é a ferramenta essencial para a sobrevivência.

A série de rádio virou uma série de cinco livros, peças de teatro e até um filme, lançado em 2005 e estrelado por Martin Freeman, o Dr. Watson da série Sherlock. Ganhou status de cult e é adorada pelo mundo inteiro – especialmente pelos geeks e nerds de todos os tipos.

Em 2001, no entanto, o autor de “O Guia dos Mochileiros da Galáxia”, Douglas Adams, morreu repentinamente, aos 49 anos, vítima de um ataque cardíaco. Os fãs, espalhados pelo mundo todo, ficaram muito consternados e quiseram homenageá-lo de alguma forma. Como o humor de Adams era bem nonsense, os fãs seguiram a mesma linha e propuseram, então, a criação do Dia da Toalha.

Entre terem a ideia e de fato conseguirem executar, passaram-se duas semanas. E o Dia da Toalha acabou caindo em 25 de maio – uma data que não era especialmente significativa para Adams ou para os fãs. Um fruto do acaso.

Só depois que percebeu-se que 25 de maio tinha alguns significados, sim, para a comunidade nerd. Afinal, foi o dia do lançamento do primeiro Star Wars, em 1977. Também é o dia em que os fãs do escritor Terry Pratchett, adorado pelos geeks, celebram o autor. E foi assim que 25 de maio, além do Dia da Toalha, se transformou em Dia do Orgulho Nerd, em todo o mundo.

Como se comemora o dia da toalha?

Os fãs de Douglas Adams levam uma toalha consigo ao longo do dia – e a ideia é que ela seja usada de forma chamativa. Enrolada na cabeça, como capa ou bandeira. Os organizadores do Dia da Toalha pretendem que o uso do “acessório” funcione como um iniciador de conversa, assim quem ainda não conhece o “Guia do Mochileiro das Galáxias” pode se interessar e ler.

Que tal colocar essa obra na sua listinha de próximas leituras, hein? Feliz dia da toalha!