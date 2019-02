26 pequenos prazeres que não são amigos da sua saúde

1. Dormir de maquiagem

Quando você volta da balada, principalmente se ela for open bar, dá uma preguiça danada de remover todo o make, lavar o rosto, hidratar e tudo mais. Uma vez ou outra até vai, o problema é que fazer disso um hábito “entope” os poros e facilita o aparecimento de espinhas, cravos e também de alergias e irritações. Deixar um lenço removedor do lado da cama ajuda a não esquecer

2. Apertar 20x o botão de “soneca”

Tá, acordar cedo é realmente algo muito difícil para uma boa parcela da população. No entanto, quanto mais você colocar o despertador nessa função, menor vai ser a sua disposição durante o dia. Que tal tentar levantar no horário que ele toca uma vez na semana? A diferença na sua energia será visível!

3. Tomar banho muito quente

Apesar do nosso desejo intenso de ser a Mãe dos Dragões, infelizmente, nossa pele não está preparada para as altas temperaturas de banho. O ideal é tomar banho gelado, mas o morno já melhora muito, viu? Isso ajuda a melhorar a aparência da pele, dos cabelos e também reduz o risco de alergias e irritações.

4. Arrancar o esmalte

Esse é difícil de largar. É um prazer vil ir tirando camada por camada do esmalte que já não está lá essas coisas – e depois você vai ter que fazer as unhas de qualquer jeito. Só que você também arranca a camada de proteção superficial da unha, que a protege e evita que ela descame e quebre.

5. Abrir as pontinhas duplas

Você pode até dizer que é só uma ou outra, mas a verdade é que não para por aí não. E a cada ponta dupla que você “abre” mais fraco o fio fica, facilitando a quebra. Melhor deixar para cuidar delas com hidratação apropriada, né?

6. Afogar as mágoas na comida

Comer com prazer é uma das melhores sensações no planeta! E não há nada mais legal do que comer algo que você gosta, feliz e sem se preocupar com nada… O que não é legal é escolher qualquer coisa na sua frente e mandar para dentro, para aliviar o estresse, a tristeza ou a ansiedade. O melhor é lidar com as suas emoções e manter uma relação amigável com a sua alimentação 🙂

7. Usar salto alto o dia inteiro, todos os dias

Para muitas mulheres, o salto é uma extensão do corpo e conta para se sentir bem, arrasando no look. A questão é que ele causa problemas na coluna e até atrofias na musculatura da panturrilha! O jeito é dar um descanso para os pés quando você chega em casa, de final de semana e aproveitar para variar os modelos nos dias úteis.

8. Tirar a pele que descasca do sol

Bom, a verdade é que aqui moram dois problemas: não usamos protetor e a pele começa a descamar quando fica queimada. A dica é beber bastante água para diminuir a inflamação e não puxar aquelas casquinhas que estiverem muito grudadas – elas ainda não cicatrizaram completamente e podem deixar feridas.

9. Substituir água por outras bebidas

Amamos um vinho bom e barato, um drinque no final de semana e também o café logo pela manhã para começar o dia bem. Mas o melhor jeito de se hidratar é bebendo água mesmo, não tem saída!

10. Roer unhas (e o pior: arrancar a cutícula com a boca)

Amiga, isso não é bom não: além de fragilizar não só a unha, você também prejudica sua saúde bucal. A mão é cheia de bactérias, principalmente embaixo das unhas, e levá-la direto à boca não é lá uma atitude tão higiênica assim. Fora que isso causa machucados bem doloridos, não é mesmo?

11. Espremer espinhas (e pelos encravados)

Teoricamente, você deveria deixar que aquela espinha siga seu curso natural sem suas interferências manuais. Nada de espremer, cutucar, arrancar ou usar nada para fazê-la sumir mais rápido! Isso piora a inflamação e ainda pode deixar marcas na pele, então, melhor deixar que ela se liberte por conta, sim?

12. Passar cotonete todos os dias

Se você faz parte do time que adora um cotonete, saiba que o hábito não é nada saudável. Claro que a limpeza precisa ser realizada, mas o item “empurra” a cera mais para dentro do ouvido ao mesmo passo que pode “limpar” demais e tirar a proteção natural do órgão. Vale maneirar!

13. Usar a bucha para tomar banho

Sim, tod@s queremos sentir a sensação de limpeza extrema quando tomamos banho. E a bucha parece o jeito mais natural para fazer isso, tirando todas as “impurezas” do dia a dia (especialmente quando você sua muito ou faz atividades físicas). Ao contrário do que parece, ela tira proteção natural da pele e ainda pode piorar o ressecamento de regiões como cotovelo, joelhos e calcanhares.

14. Dormir de cabelo molhado

E prendê-lo úmido também não é coisa boa. Quando está muito calor, a vontade de secar os fios é próxima do zero, mas é a melhor opção para evitar fragilizá-los e deixá-los suscetíveis à quebras e quedas, principalmente se for dormir logo depois de lavá-los. Caso contrário, eles podem secar naturalmente :).

15. Ficar sem dormir para ver o nascer do Sol

Ah, quando você está de férias, sem hora para acordar nem dormir isso é uma delícia! Mas no dia a dia pode não ajudar muito não: seu relógio biológico fica bagunçado e todo o seu corpo se torna desregulado com a frequência.

16. Mastigar canudinhos

Ou tampas de caneda, hashi e qualquer outro objeto, basicamente: isso provoca a erosão dos dentes, desgastando-os desigualmente. Logo: deixe ele de lado!

17. Palitar os dentes

Não é bonito, não limpa os dentes e pode trazer mais problemas do que soluções. O bom e velho fio dental é insubstituível e amigão da saúde bucal!

18. Abrir garrafas no dente

Pode ser muito descolado e impressionante, mas você sabe que é uma péssima ideia, né? Seus dentes, lábios e higiene agradecem a distância.

19. Deixar os óculos de grau em casa

Tudo bem: o óculos pode não ser sempre um item bacana no seu vestuário, incomodar quando está chovendo e não ficar tão legal para sair à noite. E tem dias que simplesmente você está cansada demais para colocar as lentes (e depois precisar tirar), então, sair sem eles faz todo sentido, certo? Errado: forçar os olhos para enxergar pode te dar dor de cabeça e até mesmo rugas.

20. Usar secador, chapinha e babyliss todos os dias

Por mais que amemos arrumar o cabelo, modelar e fazer penteados diferentes, o uso constante desses produtos enfraquece o fio e resseca. Se puder, diminua a quantidade de vezes que os usa e também aposte em bons protetores térmicos para reduzir os danos.

21. Usar absorvente diário o tempo todo

A questão não é usar todos os dias mesmo sem estar menstruada, mas passar looongas horas sem trocá-lo – como qualquer outro modelo. Abafa a região, aumentando a umidade e favorecendo a proliferação de bactérias que podem influenciar no corrimento e no odor, por exemplo.

22. Ficar “lagartixando” ao sol

Pegar um bronze pode até não fazer mal, porém, longas horas de exposição ao sol, especialmente nos períodos de maior incidência dos raios UVA e UVB, traz grandes riscos para a saúde da pele, como câncer de pele.

23. Ficar passando a mão no cabelo o tempo todo

É muito gostoso sim, todo mundo ama um cafuné e é um prazer ficar exibindo-o por aí com aquele brilho, movimento e maciez – pena que isso faz com que ele fique mais oleoso, além de levar toda a sujeira das suas mãos para o seu couro cabeludo.

24. Levar o celular para todos os lugares

Gostamos muito de estar conectada – e ele é uma extensão das nossas vidas: controla nosso ciclo menstrual, ajuda a pagar as contas e ainda pode se transformar em uma carteira digital. O problema é ficar com o celular no banheiro por exemplo, apoiá-lo na mesa do bar e depois levar ao rosto! Já pensou na sujeirada que fica ali na tela?

25. Arrancar os fios brancos

“Eu sou capaz de qualquer coisa”

Eles podem não te deixar feliz quando aparecem, principalmente se for antes do esperado, mas arrancar não é a solução. E não é que nascem mais no lugar, e sim por ser um hábito ruim puxar o fio do couro cabeludo: você pode criar falhas irreparáveis dessa maneira.

26. Stalkear ~certas pessoas~ nas redes sociais

Saber quais são os hobbys, os amigos em comum e o que @ pretendente anda fazendo nas redes é ótimo, mas espionar ex’s e atuais del@s é uma péssima mania. Não vai te deixar mais feliz e não acrescenta nada na sua vida, não é? Deixe a espiadinha só para ver as fotos mais novas do seu futuro amor