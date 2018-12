Seja qual for a sua crença, é bem provável que durante o Ano Novo você já tenha recorrido a algum tipo de simpatia – ritual ou tradição, chame como quiser – para atrair coisas boas durante o próximo ciclo que se aproxima.

Há quem goste de pular sete ondinhas, fazendo um pedido para cada uma delas, quem acredite no poder das cores, usando tonalidades específicas (no look ou na calcinha) a fim de obter mais amor, sorte ou dinheiro no ano seguinte e, claro, quem faça a linha prática e use o clima de renovação apenas para listar as metas futuras.

Caso você seja do time das supersticiosas (ou do time que acredita que é melhor tentar do que não fazer nada), pode comemorar! Preparamos, com auxílio da terapeuta quântica e treinadora mental Elainne Ourives, três rituais de ano novo, fáceis e rápidos de fazer, para atrair sorte no amor, desejos realizados e uma casa mais energizada em 2019.

Ah! Vamos lembrar que, para que as coisas fluam, o pensamento positivo é a chave:

“A dica que sempre dou é criar uma imagem oposta aos sentimentos ruins que estão na mente (materialização dos pensamentos), para possibilitar uma reprogramação dos pensamentos antigos que estavam no cérebro”, ensina Elainne.

Agora é só ativar o modo good vibes, mirar no universo e colocar a mão na massa!

Para que os desejos se realizem no próximo ano

Este ritual é para ser feito na madrugada do dia 31 para o dia 1, e é perfeito para atrair coisas boas e tornar os desejos possíveis – quem não quer? É válido, também, para mandar embora as energias negativas, junto com tudo aquilo que você não quer que aconteça durante os próximos 365 dias, enchendo o novo ano de positividade.

Para fazer, basta separar duas folhas de papel no dia 31 de dezembro. Em uma delas, você deve listar tudo aquilo que quer alcançar em 2019 (prefira focar em metas possíveis, tá?), enquanto na outra devem ser escritas todas aquelas coisas que você quer que passem bem longe de você ao longo do ano.

Quando o relógio bater meia-noite, você deve queimar a folha das “coisas ruins”. Já o papel com realizações positivas deve ser guardado em um local especial. Quando 2019 chegar ao fim, vale dar aquela olhadinha nele para ver quais dos seus desejos de fato se tornaram realidade.

Para atrair o amor

Outro jeito de se preparar para o ano que se aproxima é recorrer aos banhos energéticos, que vão muito além do popular banho de sal grosso. Eles servem, também, para atrair saúde, felicidade, prosperidade e amor, por exemplo. E se a sua intenção é abrir os caminhos em relação ao amor, seja para melhorar relacionamentos já consolidados ou para conhecer novas paixões, vale recorrer a um banho poderoso de rosas vermelhas.

Mentalize o que você deseja para o seu coraçãozinho em 2019 e, claro, esteja aberta para as mudanças. Coloque dois litros de água fervente em uma vasilha, acompanhados por uma maçã vermelha (outro símbolo do amor), cravo-da-índia, cinco gotas de essência de Patchouli, que atrai sorte e prosperidade, e pétalas de rosas vermelhas. Jogue a mistura no corpo na noite de 31 de dezembro.

Para energizar a casa

Não adianta nada você começar o ano renovada, se a sua casa ainda está repleta de objetos que remetem a coisas do passado das quais é necessário se livrar, certo? Por isso, vale fazer uma bela “faxina” nos ambientes do lar, de preferência escolhendo algum dia da primeira semana de janeiro para começar e terminar os trabalhos.

Comece jogando fora ou doando tudo aquilo que, ou você não usa mais, ou sente que não faz tanto sentido dividir o espaço: roupas, enfeites, móveis, presentes de pessoas que já foram importantes, mas se afastaram e não estão mais presentes… depois, decore a casa lançando mão de flores, cristais energéticos e ervas potentes, como alecrim, arruda e manjericão.

Enquanto as flores têm o poder de trazer boas energias e alegrar o espaço, as pedras ajudam a equilibrar as vibrações do local e, as ervas, promovem tranquilidade e bem-estar.

Só vem, 2019!