Quando o assunto é o buquê de flores, pode ter certeza que as opções hoje em dia vão muito além das rosas vermelhas ou brancas. O indispensável acessório, que simboliza a boa sorte no casamento, ao mesmo tempo em que dá um charme particular ao vestido dos sonhos, atualmente surge nos mais diferentes materiais, cores e formatos, pronto para atender a mulheres de todos os estilos e gostos.

Alternativas não faltam para você escolher o seu, quer ver?

Noivas minimalistas, ou as que optaram por cerimônias ao ar livre, podem apostar em buquês menos robustos, com flores secas de lavanda. Ou então, ousar lançando mão das Proteas, as flores mais famosas para casórios moderninhos, de acordo com o Pinterest. Gosta de uma vibe fundo do mar? Então que tal desfilar até o altar com um buquê feito com… estrelas e conchas? – seu casamento na praia agradece.

Mas, se menos não é mais para você, tudo bem também – buquês de cristal (!) ou aqueles que misturam dois tons bem vibrantes estão aí para te agradar! Ideias com pegada do it yourself, modelos fofíssimos, de algodão, e até flores misturadas com penas completam a seleção.

Vasculhamos a internet e trouxemos uma bela variedade de buquês de noiva criativos, diferentes e de encher os olhos. Na dúvida, navegue pelos 30 modelos que te esperam e inspire-se até cansar!

1. Em forma de cascata

–

2. Rústico

–

3. Usando Protéas

–

4. De conchas e estrelas-do-mar

–

5. Com penas e pérolas

–6. Todinho de algodão

–

7. Em formato de coração

–

8. Feito de cata-vento

–

9. Misturando diferentes flores

–

10. Cheio de aplicações

–

11. De Orquídeas

–

12. Em tons de azul e champagne

–

13. Roxinho

–

14. Redondo, e novamente de algodão

–

15. Com pontos de cor

–

16. De cristais e pérolas

–

17. Bem minimalista, para carregar tipo bolsa

–

18. Feito com suculentas

–

19. 100% natural

–

20. Artesanal e obedecendo à paleta de cores

–

21. Todo em nuances de verde

–

22. Feito com botões!

–

23. Buquê de papel

–

24. Rosé e roxo

–

25. Com plantas mais selvagens

–

26. Pink!

–

27. De cristal e cetim

–

28. Mais suculentas!

–

29. Com girassóis

–

30. Feito com raminhos de lavanda