5 apps para agilizar suas escolhas e economizar seu tempo no dia a dia

Correr para fazer tudo que é necessário a cada dia é uma marca das nossas vidas. Damos um jeito, às vezes tiramos de letra, às vezes precisamos puxar o freio porque apertou demais (e saúde mental é importante!), mas seguimos adiante! Só que, mesmo nos momentos em que as coisas parecem sob controle, cansa um pouco, ninguém pode negar… Por isso, quando aparece algo ou alguém que possa ajudar a deixar tudo mais prático, aceitamos de coração aberto!

Esse “algo” é, cada vez mais, um app: a um toque de distância, fazendo exatamente aquilo de que precisamos no momento. Pensando em agilizar suas escolhas e economizar seu tempo no dia a dia, selecionamos cinco aplicativos gratuitos e bem fáceis de usar. Todos estão disponíveis para Android e iOS.

Pra que ficar longos minutos lendo rótulos, fazendo contas e planejamentos para reuniões com ou amigos ou pulando de site em site de serviços se um app pode fazer isso por você?

Vivino

–

Você fotografa o rótulo do vinho e o app devolve uma avaliação, as opiniões de usuários do aplicativo (são mais de 19 milhões de pessoas!), média de preços, com que pratos ele harmoniza e o caminho para comprá-lo online. Impossível ficar em dúvida se compra ou não um vinho depois disso.

Desrotulando

–

Sabe quando você lê o rótulo de um alimento e não sabe se o compra ou não porque não conseguiu entender o que são todos seus componentes – e está em dúvida se ele é saudável de fato? Este app “traduz” a lista de ingredientes a partir de um scan do código de barras ou de uma busca simples pelo nome do produto. Simples e rápido.

Chama

–

Já reparou como o botijão de gás ADORA acabar quando a gente menos espera, né? De tiver um bolo no forno, então… E daí a solução é comprar do lugar cujo telefone estiver mais à mão ou gastar alguns minutos ligando nos fornecedores, de um em um, para levantar os preços e decidir em qual fará a compra. Nada prático! Este app resume o trabalho ao fazer a pesquisa e já lhe indicar o caminho para fazer a compra online. Dá até para acompanhar o trajeto do seu botijão do revendedor até sua casa! Por enquanto, o Chama está presente em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Churrascômetro

–

Quando o churrasco é em casa, é preciso calcular bem quantas pessoas irão, quanta carne será necessária para não haver desperdício nem sair gente com fome, a quantidade de bebida para acompanhar tudo isso, os acompanhamentos (farofa e pães, por exemplo), os acessórios (carvão e guardanapos) e vários detalhezinhos. Em vez de ficar rabiscando papeis e fazendo contas e mais contas durante a organização, você pode simplesmente jogar o número de convidados neste app e deixar que ele lhe retorne a lista de compras. Tudo com base em indicações de churrasqueiros profissionais, pode ficar tranquila.

Vou D

–

Em vez de entrar de app em app para ver quanto fica uma corrida de carro, você pode ir direto ao VouD, colocar sua origem e seu destino, receber a comparação de preços de vários serviços e decidir na hora qual vai chamar. Também pode checar que linhas de ônibus, trem ou metrô a levam até seu destino, comprar créditos para seu bilhete de transporte e saber o horário aproximado em que o transporte passará pelo seu ponto ou estação.

E tem uma função que merece destaque: por meio do app, você consegue denunciar anonimamente para a polícia casos de assédio, furto ou vandalismo no transporte público.