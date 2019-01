5 dicas práticas para acabar com as baratas em casa ou no apê

Toda vez que chega o verão, junto com o calor e a alegria dos dias ensolarados vêm as temíveis baratas. O que acontece é que elas se proliferam mais rapidamente em temperaturas altas, pois a velocidade de seu metabolismo aumenta de acordo com a temperatura ambiente. Então, não tem jeito, elas estão causando por aí!

Mas a boa notícia é que dá para mantê-las longe de casa. Para te ajudar, reunimos dicas valiosas de especialistas – e não vale escolher um ou outro item da lista abaixo, é preciso colocar tudo em prática para ficar livre das baratas.

1. Recolha restos de alimento

As baratas comem qualquer coisa! Por isso, jamais deixe alimentos ou restos de comidas expostos ou desprotegidos. E às vezes a gente nem nota, mas ficam restos de comida nos cantinhos da pia, embaixo do armário ou em espaços mais escondidinhos, que são chamarizes para os bichos.

2. Mantenha a casa organizada

Além da sujeira, a bagunça é uma grande amiga das baratas. Ambientes assim oferecem a esses insetos abrigo, alimento e até umidade. Então, nada de amontoados de caixas, papéis…

3. Não deixe o lixo dentro de casa

Tudo aquilo que descartamos pode ser uma fonte perfeita de alimentos para as baratas. Por isso, remova o lixo com a maior frequência possível – uma vez ao dia é o mínimo.

4. Tampe todos os ralos, buracos e fendas

É por aí que as baratas podem entrar na sua casa. O ideal é cobrir os ralos com telas ou com protetores – peças de borracha ou silicone facilmente removíveis como estas aqui. Já as fendas e os buracos de pisos e paredes devem ser vedados com os materiais de construção mais adequados a cada caso.

5. Faça uma dedetização

A frequência para fazer dedetização depende da incidência dos bichos, mas a prática é necessária pelo menos uma vez ao ano. A melhor época para fazer isso é durante os meses de calor, principalmente naqueles dias de comecinho do verão. Em casos de imóveis em áreas criticas, com condições favoráveis a proliferação das baratas, os intervalos serão naturalmente menores. E vale destacar que os produtos aplicados não te tiram mais de casa por muito tempo – de 2 a 4 horas depois da aplicação, já dá pra voltar aliviada!

Fontes consultadas: Marcus Pires e Márcio Mello, da dedetizadora Uniprag.