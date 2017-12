Sabemos bem a loucura que é correr atrás de presentes de Natal. Além de pensar nos mimos para o amigo secreto, muitas vezes é necessário também investir em lembrancinhas mil e decidir sobre como você irá agradar não só às crianças, mas a família toda.

Com tanta coisa na cabeça, o melhor mesmo é cair na mesmice e levar em conta a praticidade, o que implicaria em optar por presentes fáceis e nada criativos, certo? Definitivamente não. Os caminhos que levam você a encontrar ideias legais, hoje em dia, são os mais diversos – seja no shopping, em lojas físicas ou e-commerces.

Na intenção de colaborar com a sua lista de compras e antecipar os preparativos, listamos 50 sugestões de presentes de Natal que, além do precinho amigo – os produtos vão até, no máximo, R$ 100 – asseguram a satisfação imediata de quem for recebê-los – garantimos.

Ideias de presentes incríveis até R$ 100:

1. Boné, Amaro, R$ 59,90*

2. Vela hidratante para massagem, Sephora, R$86

1. Vintages – pacote com 12 fotos personalizáveis e em modelo polaroid com legenda à sua escolha – Sambapix, R$ 32,90

2. Chapéu de palha, Amaro, R$ 99,90

1. Headphone, Multilaser, R$ 74,90

2. Livro “Extraordinário” – R. J. Palacio – Editora Intrínseca – a partir de R$ 39,90

1. Vela com desenho de Kombi, Oppa Design, R$ 99,99

2. Luminária, 4M, R$ 99 – à venda na Unique Shop

1. Perfume Sexy Florever, Agatha Ruiz de La Prada, a partir de R$ 69 (30ml)

2. Conjunto com três porta-retratos, Oppa Design, R$ 79,90

1. Café em grãos Christmas Blend, Starbucks, R$ 24,90

2. Caneca Salvador Dalí (240ml), Ponto da Porcelana, R$ 16,10

1. Kit: creme de mãos + dois sabonetes, Phebo, R$ 30

2. Luminária, Le Lis Blanc Casa, R$ 89,90

1. Livro “Histórias de ninar para garotas rebeldes” – Elena Favilli e‎ Francesca Cavallo – Editora Vergara & Riba – R$ 64,90

2. Avental Super-Homem, Camicado, R$ 69,90

1. Kit Hand Trio com três cremes para as mãos, The Body Shop, R$ 64,90

2. Chinelo Batman, Rider, R$ 59,90

1. Balm translúcido, Simple Organic, R$ 65

2. Hidratante Açaí, Simple Organic, R$ 82

1. Mochila Prime II, Umbro, R$ 99,90

2. Lixo para carro, Riachuelo, R$ 25,90

1. Necessáire de borracha, Havaianas, R$ 89,90

2. Camiseta letter vermelha, Fila, R$ 79,90

1. Forminha de gelo Mulher-Maravilha, Camicado, R$ 29,90

2. Balde de gelo em alumínio Cerveja Duff, Americanas.com, R$ 80,70

1. Meias, Renner, R$ 9,90

2. Trio de almofadas decorativas, Elo7, R$ 89,90

1. Espuma de banho Snowman, LUSH, R$ 31

2. Lata Panettone tradicional 750g, Bauducco, R$ 35,79

1. Kit para pizza com duas peças, Oppa Design, R$ 99,99

2. Espumante Aurora Brut Chardonnay, Vinícola Aurora, R$ 40

1. Batons linha Bloom, Simple Organic, R$ 69 cada

2. Caixa de chocolates belga Delafaille Coração, Gourmand, R$ 15

1. Gel de banho sólido Snow Fairy, LUSH, R$ 75

2. Estojo com duas sombras Coleção Rossy de Palma, M.A.C, R$ 93

1. Kit com duas xícaras de cerâmica para café, Starbucks, R$ 45

2. Chinelo Mickey Mouse com numeração do 33/34 ao 45/46, Havaianas, R$ 41,90

1. Jogo de pipoca DC Comics, Camicado, R$ 99,90

2. Moletom unissex Stranger Things, Elo7, R$ 99

1. Jogo de tabuleiro Monopoly, Hasbro, R$ 99,99

2. Almofada Merry Christmas, Riachuelo Casa, R$ 35,90

1. Batom Rouge Snow Coleção M.A.C Snow Ball, M.A.C, R$ 89

2. Perfume The Secret Temptation, Antonio Banderas, a partir de R$ 99 (50ml)

1. Quadro decorativo “A casa é do gato”, Printas, R$ 32,90

2. Sabonete de lama negra, Kur Cosméticos, R$ 18

1. Kit Mandacaru (com sabonete e creme de mãos), L’Occitane Au Brésil, R$ 41

2. Lata Chá Branco (com manteiga corporal, sabonete em barra, creme hidratante e sabonete líquido), Granado, R$ 89,50

Panettone Caramelo, Starbucks, R$ 22 (130g) e R$ 65 (750g)

Luminária de led Star Wars, Elo7, R$ 40

*Preços pesquisados em 06/12/2017