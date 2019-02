6 motivos pelos quais amamos o outono e 6 pelos quais o detestamos

A estação que começa neste domingo (20) é, ao mesmo tempo, a mais amada do ano por alguns e a mais detestada por outros. Em qual desses grupos você se encaixa?

Amamos o outono porque…

As ruas ficam cobertas de flores e folhas e os caminhos ficam ainda mais coloridos

É lindo as folhas que caem trilham teu caminho outono charmoso faz o céu colorido — Miguel (@Shiwt_) 21 de janeiro de 2016

O céu fica azul, limpo e lindo o dia todo

Nem acredito que esse mês começa o outono. Melhor estação do ano pra tudo, inclusive pra observar o céu. Amo! — Vavá (@apenasva) 3 de março de 2016

É a hora certa de usar as cores do momento e apostar nas tendências que irão bombar no próximo inverno

hj fui comprar roupa e: amo quando todas as lojas tão em liquidação de verão pq significa que vai chegar outono logo OBG MEU DEUS<3 — Karol (@southkarol) 22 de janeiro de 2016

É possível usar a combinação cachecol + óculos escuros

tão gostosinho o dia hoje, sol e ventinho gelado. outono te amo — St Jojo Faythe (@miss_faythe) 29 de fevereiro de 2016

Para quem não gosta de calor, o clima fica bem mais ameno e agradável

descobri que por mais que eu ame praia e ferias etc demais eu amo muito outono e inverno sdds moletom gente num da esse calor — gué (@floridakiloser) 17 de fevereiro de 2016

Para quem gosta de frio, são os MELHORES dias do ano ❤

outono ta chegando

e com ele

friiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

amo

kero — THE BLACK (@denistesia) 17 de março de 2016

Detestamos o outono porque…

As árvores perdem a cor, as flores e as folhas

Outono só é bom pra quem gosta de árvores peladas. — Vinícius Böck (@vincebock) 17 de janeiro de 2013

É preciso varrer as calçadas e quintais 85 vezes por dia

lula: alô

dilma: lula, deixa eu te falar uma coisa

lula: fala, querida.

dilma: no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal — princess (@hmdaora) 16 de março de 2016

Você passa pelas quatro estações do ano em 24 horas

Como eu odeio outono. Saio de casa pra trabalhar 20ºC, no almoço 30ºC, na volta da faculdade 15ºC. — letícia (@itsle_) 8 de março de 2016

Se você é fã do verão, com certeza ficará de luto pelos próximos meses

Já estou com saudade do horário de verão, do calor, da praia, da água salgada, bom.. SAUDADE DO VERÃO!! — Rafaela (@RafaelaFuchter) 1 de março de 2016

Você vai precisar de todas aquelas roupas de frio que ficaram escondidas no armário por tanto tempo

Eu amo que ta chegando o outono, mas odeio ter que tirar as roupas mais quentinhas do armario e morrer de espirrar. — Michelle Alves (@MiAlves05) 2 de março de 2016

Porque as roupas que estão em liquidação agora só poderão ser usadas quando o calor voltar 😦