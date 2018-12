60 presentes criativos e perfeitos para a sua amiga secreta de cada signo

Depois de um 2018 longo, intenso e cheio de acontecimentos marcantes, finalmente chegamos em dezembro. E o que isso significa? Além do fim de Mercúrio retrógrado e das celebrações de Natal logo aí, é também época de amigo-secreto – do trabalho, da faculdade e, o melhor de todos, das amigas.

Se você e suas parceiras têm o costume de trocar presentes anualmente, que tal sair da mesmice e, dessa vez, mudar o jogo apostando em presentinhos inspirados nas principais características dos signos do zodíaco? Selecionamos algumas sugestões, criativas e fofas, que prometem agradar à amiga capricorniana dedicada, à virginiana detalhista, à canceriana sentimental e todas as outras.

Ah! Os presentes aqui expostos são apenas ideias, viu? Se você achar que o produto listado na seção de “libra” tem mais a ver com a sua amiga de gêmeos, por exemplo, não há problema nenhum nisso. O que vale é se inspirar!*

Amiga ariana (de 21 de março a 20 de abril)

Um tanto quanto impulsiva e fã de novos desafios, sua amiga de áries pode ficar facilmente entediada caso o presente escolhido por você para dar a ela não seja dos mais interessantes. Então, o melhor mesmo é investir em mimos que despertem seu senso natural de aventura, não percam o encanto logo de cara e nem levem horas para serem utilizados (tipo aqueles quebra-cabeças de mil peças, sabe?).

Aposte em acessórios com pegada esportiva, tipo um par de tênis novos, e também em ingressos para shows, peças de teatro ou festivais, além de itens de moda e decoração engraçadinhos, estampando mensagens que vão direto ao ponto – assim como as arianas. Se quiser deixar tudo mais interessante, escolha presentes de cores fortes que remetam ao elemento fogo, como o vermelho.

–

Meias, Renner – R$ 12,90 Mini Kit Sabonetes Históricos – Dom Tropical – Feito Brasil, R$ 79, à venda na Sephora Caneca personalizada Áries – Prumo Personalizados, R$ 23,90 à venda no Elo7 Tênis chunky esportivo branco, C&A, R$ 189,90 Lápis batom Let It Shine (cor: Red) – SD MAKE •UP, R$ 42

Amiga taurina (de 21 de abril a 20 de maio)

Além de bons lanches, a taurina gosta de conforto e qualidade e, por isso, prefere ganhar presentes duráveis ou que contribuam para que seus cinco sentidos fiquem ainda mais aflorados – lembrando que para agradar uma taurina você não precisa, necessariamente, gastar uma fortuna. Dê a ela comidinhas gourmet, bebidas boas que venham acompanhadas de taças e copos para ela usar diariamente ou nos fins de semana preguiçosos, além de itens úteis para serem aproveitados na hora do sono – como uma vela terapêutica ou um travesseiro macio.

Quanto às peças de vestuário, vale lembrar que sua amiga de touro é conhecida pelo senso estético aguçado e, logo, vai curtir bastante receber roupas e acessórios clássicos e curingas, além de itens de make que possam entrar sem esforço no nécessaire do dia a dia.

–

Vela com led ‘Calma’, Imaginarium com @akapoeta, R$29,90 Confection Curties Holliday (Gimme Brow + Volumizing Fiber Gel, primer The POREfessional e máscara Roller Lash Curling), Benefit – R$ R$ 99, à venda na Sephora Ritual Encantado Paz & Amor (com dois sabonetes, Lolita e Leite Esfoliante), The Body Shop, R$ 32,90 Almofada de pescoço Ticket Trem – Loja Casa Geek, R$ 45,90, à venda no Elo7 Cafés Christmas Blend e Christmas Blend Espresso Roast, Starbucks, R$ 24,90 cada

Amiga geminiana (de 21 de maio a 20 de junho)

Comunicativa, divertida e mutante por natureza, sua amiga geminiana vai gostar de presentinhos que deem a ela a possibilidade de escolha. Exemplo: quer presenteá-la com maquiagem? Então, opte por paletas de sombras, iluminadores e etc que venham com diferentes tons para serem experimentados – tudo na base do “dois em um”, “três em um” e por aí vai.

Itens fofos e engraçadinhos, como uma boia personalizada com glitter para ela cair na piscina cheia de estilo neste verão, e objetos de décor com pegada alegre, podem funcionar igualmente bem. Coleções de livros sobre grandes sagas ou histórias que possam aguçar ainda mais a curiosidade da sua amiga de gêmeos, assim como itens de papelaria que permitam que ela escreva, pinte, desenhe e cole o quanto quiser, são outros mimos certeiros.

–

Trio de iluminadores Love You So Mochi, NYX Professional Makeup, R$ 89 Kit 4 sabonetes Real, Granado – R$ 40 Boia com brilho, Imaginarium, R$ 99,90 Almofada Click Azul, Diverso Shop, R$ 38 – à venda no Elo7 Kit com duas xícaras tradicionais de espresso em louça branca, Starbucks – R$ 45

Amiga canceriana (de 21 de junho a 21 de julho)

Apegadas à família, aos amigos, aos bichinhos de estimação e a praticamente tudo que faz parte de suas vidas, cancerianas sensíveis prezam por presentes que tenham algum valor emocional agregado.

A amiga de câncer vai adorar, por exemplo, ganhar um porta-retrato fofo, mas só se ele vier acompanhado de uma foto de vocês + dedicatória esforçada. Cosméticos cheirosos, itens de skincare para ela se esbaldar no domingão à noite e, claro, açúcar (e afeto) em forma de bolos e docinhos preparados por você especialmente para ela farão a cabeça da sua amiga sentimental.

–

Panettone Chocolate e Avelã, Starbucks, R$ 75 (750 gramas) Porta-retrato recado rosa, Imaginarium – R$ 59,90 Gloss labial Jelly Gloss Bruna Tavares, R$ 37 – à venda na Sephora Spray corporal hidratante Carambola, Feito Brasil – R$ 89, à venda na Sephora Copo com estampa Bicho Preguiça, R$ 39,90 – Renner

Amiga leonina (de 22 de julho a 22 de agosto)

Se você convive com uma leonina raiz, deve saber que o negócio dela é brilhar, sem fazer muito esforço para tal. Então, ajude a aumentar ainda mais o ibope da sua amiga de leão, dando a ela presentinhos descolados que casem perfeitamente sua personalidade forte e única.

Vale investir nos óculos de sol da moda, na pochete exclusiva estampada em animal print, em itens incríveis de maquiagem… E não se esqueça de que, no fundo, a leonina só quer ser um pouquinho mimada por quem ela mais gosta – por que não, então, presenteá-la com um day spa com direito a massagens e banhos de ofurô, ou então com uma generosa cesta de café da manhã?

–

Copo para viagem Minhas Regras – R$ 49,90, Imaginarium Óculos de sol accessories, R$ 79,90 – Renner Pochete estampada, R$ 89,90 – Triya, Coleção C&A 5 mares Poção Encantada da Sorte (1 sabonete líquido de mel + 1 sal de banho de arruda + 1 esponja), The Body Shop, R$ 19,90 Paleta de sombras #Bem Basiquinha, R$ 49,90, Boca Rosa Beauty by Payot

Amiga virginiana (de 23 de agosto a 22 de setembro)*

Organização, praticidade, estética. É bem provável que os olhinhos da sua amiga virginiana brilhem bastante ao ler essas palavrinhas mágicas. Por isso, ao escolher um presente para ela, o mais infalível é explorar as sessões de papelaria e decoração de estabelecimentos comerciais.

Planners, agendas e calendários são bons exemplos de presentes para pessoas de virgem, assim como itens clássicos de decoração, flores bonitas, eletrodomésticos diferentões e úteis ao mesmo tempo… Ah! Ela é o tipo de amiga que também vai adorar se você investir em um generoso vale presente – nada melhor para uma virginiana do que ter o poder de gerir as próprias necessidades.

Caneta delineadora #MeuGatinho, R$ 29,90 – Boca Rosa Beauty by Payot Bowl ‘Nada Mal’, R$ 39,90 – Imaginarium Kit cartão (com recorte interno para encaixe do creme de mãos), R$ 25 – The Body Shop Agenda Diária Espiral Confetti 2019 – Eco Sortida, R$ 62,90 – à venda na Saraiva Luminária de mesa ‘Lâmpada’, R$ 89,90 – Imaginarium

Amiga libriana (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Sua amiga libriana, a rainha do bom gosto, vai adorar presentes que sejam, ao mesmo tempo, bonitos e versáteis (a má notícia aqui é que você nunca será capaz de saber se ela, uma diplomática nata, de fato gostou da sua escolha para presenteá-la).

De qualquer forma, para não errar, aposte em itens que façam referência às suas séries de TV preferidas, em um nécessaire belo & prático para que ela possa viajar equipada e estilosa, produtos de beleza cheirosinhos e que fiquem bonitos na prateleira do banheiro, assim como, se o orçamento permitir, joias e acessórios mais finos. Para quem gosta de presentear as amigas com itens gastronômicos, dê à libriana uma garrafa de vinho dos bons, acompanhada de uma caixa de chocolates saborosos e nada mais.

–

Batom cremoso Lip Lingerie, R$ 35 (cada) – NYX Professional Makeup Caderneta Moleskine de bolso, sem pauta Game Of Thrones (edição limitada), R$ 194,90 – à venda na Saraiva Nécessaire, R$ 59,99 – Triya, Coleção C&A 5 mares Presente Romã (edição limitada Natal 2018, com Geleia Hidratante Desodorante Corporal, Geleia Esfoliante Corporal e lenço exclusivo) – L’Occitane au Brésil, R$ 139 Caneca com infusor ‘Chá Comigo’, R$ 59,90 – Imaginarium

Amiga escorpiana (de 23 de outubro a 21 de novembro)

Misteriosa, sedutora, passional… sua amiga escorpiana costuma ser extremamente sensorial e, por isso, preza por presentes capazes de despertar seu modo intenso de viver a vida. Livros que falem sobre a mente humana, um conjunto de cartas de tarô + instruções para aprender a jogar, hidratantes encorpados, óleos para massagem e perfumes marcantes podem ser boas opções.

Ela é, também, aquela que vai adorar ganhar uma lingerie sensual para usar com o/a crush – sem crise! E já que a escorpiana adora deixar bem claro para todo mundo sobre cada coisinha que pertence somente a ela, aposte ainda em presentes exclusivos e personalizados.

Pochete bicolor Satinato, R$ 79,90 – Renner Kit com duas xícaras de café espresso em vidro transparente, Starbucks, R$ 45 Lápis batom Let It Shine (cor: Rose) – SD MAKE •UP, R$ 42 Calcinha Talismã (preta), Duloren – R$ 39,90 Caderninho Escorpião, Imaginarium com @akapoeta, R$29,90

Amiga sagitariana (de 22 de novembro a 21 de dezembro)

Para a sua amiga dona do rolê, ou seja, a sagitariana engraçadinha e good vibes, nada melhor do que presentes que se encaixem nesse clima livre, leve e solto. Múltiplas lentes para tirar os mais diferentes tipos de fotos com a câmera do celular, itens que remetam a viagens – ou sejam úteis em seu próximo destino – assim como presentes alcoólicos, para brindar com a galera, formam uma poderosa lista de ideias para a sagitariana do seu coração.

Mire, também, em ideias ousadas de presentinhos, como um voucher para ela pular de paraquedas ou, quem sabe, voar de balão, ou um mapa mundi para que ela possa assinalar todos os destinos que já visitou, e aqueles nos quais ainda pretende pisar.

–

Kit viagem, R$ 99,90 – Imaginarium com @akapoeta 10th Anniversary Batom Studded Kiss Crème (cor: Sante Sangre) – R$ 99, Kat Von D Beauty Kit ‘Festa Gastronômica’ com dois vinhos, R$ 47,80 – à venda na Wine.com.br Lancheira, R$ 69,99 – Cia Marítima, Coleção C&A 5 mares Kit com lentes para celular, R$ 25,90 – Renner

Amiga capricorniana (de 22 de dezembro a 20 de janeiro)

Para não falhar no presente da capricorniana, foque em duas das coisas que ela mais costuma valorizar: trabalho duro e, por consequência, dinheiro no bolso. Vale investir em bolsas de qualidade, carteiras práticas, agendas bem completas, biografias inspiradoras com histórias de grandes personalidades da sua área de atuação e aqueles itens fofos que a gente usa para decorar a mesinha do trabalho.

Porém, se sua amiga de capricórnio fugir um pouco à regra e não constar no time das loucas por trabalho, sem problemas. Como alternativa, siga a linha do bom gosto e escolha acessórios interessantes, que vão dar graça a seus lookinhos diários, assim como maquiagens em paletas infalíveis – como nude, preto, marrom e derivados.

–

Bolsa, R$ 259,99 – coleção Missoni para a C&A Carteira ‘O Crédito é Meu’, R$ 89,90 – Imaginarium Batom líquido Plastic Glossy, R$ 37 – Bruna Tavares, à venda na Sephora Bandana accessories, R$ 25,90 – Renner Agenda 2019 ‘Aqui e Agora’, R$ 44,90 – Imaginarium

Amiga aquariana (de 21 de janeiro a 19 de fevereiro)

A aquariana independente está a fim de conhecer o mundo, desvendar os maiores mistérios da história e lutar por uma sociedade mais igualitária, tudo ao mesmo tempo. Contribua para seu cérebro inquieto investindo em presentes culturais, como livros interessantes (ou um leitor digital, de repente), aulas de yoga e meditação ou um mapa astral, por exemplo.

Já se a sua amiga de aquário for ligada em novidades, e do tipo que não tem medo de ousar no visual, foque nas últimas tendências de moda e beleza da estação: os óculos de sol das influencers, a maquiagem colorida, o produtinho de cabelo que ela vai adorar ser a primeira a testar e por aí vai.

–

Óleo de Copaíba (cicatrizante, anti-inflamatório e regenerativo, para ser usado na pele), R$ 70 – Simple Organic Livro ‘Cérebro e Meditação’, Editora Alaúde, R$ 23,90 (preço sugerido) Delineador colorido Vivid Brights Liner, R$ 32 – NYX Professional Makeup Caneca com pingente ‘Vira Tempo’, R$ 69,90 – Imaginarium Óculos de sol accessories, R$ 79,90 – Renner

Amiga pisciana (de 20 de fevereiro a 20 de março)

É difícil desagradar sua amiga de peixes, naturalmente gentil e apaixonada pela vida. A pisciana sonhadora pode, por exemplo, ser uma ótima candidata a ganhar de amigo-secreto uma plantinha ou animalzinho adotado para cuidar com todo seu carinho e atenção (e conversar horrores naqueles momentos em que a solidão bater).

Ela é, também, a amiga fã de presentes criativos, e de do it yourself – isso significa que qualquer aptidão artística que você tiver e quiser colocar na confecção de seu presente, será mais do que abraçada – de bordados a receitas, de quadros pintados a mão a cosméticos feitos em casa.

–

Bolsa de palha listrada, R$ 169,99 – Cia Marítima, Coleção C&A 5 mares Hidratante Zero (150 ml) – R$ 85, Simple Organic Pigmento cremoso multiuso Vivid Brights creme, R$ 49 – NYX Professional Makeup Vaso com prato ‘Tudo Muda’, R$ 39,90 – Imaginarium Camiseta ‘Ficar de boas sem tretar’, R$ 39,90 – Renner

*Preços pesquisados em dezembro de 2018.