7 itens que dá para levar com você para produzir menos lixo

Já parou para pensar em quantas coisas descartamos ao longo do dia? Você faz ideia de quantos saquinhos de supermercado, por exemplo, você já não pegou (e pagou, como acontece na cidade de São Paulo) apenas para transportar suas compras e depois se desfez de tudo? A conta não fica pesada apenas para o bolso, mas principalmente para o meio ambiente, que vai ser explorado mais vezes para continuar a produzir sob uma demanda insustentável.

Em 2016, o Fórum Econômico Mundial de Davos mostrou um relatório afirmando que até 2050 os oceanos terão mais pedaços de plásticos do que peixes propriamente. Outro estudo, divulgado pelo governo britânico este ano, alerta que até 2025 os oceanos estarão três vezes mais poluídos por materiais plásticos que hoje. Bem preocupante, não?

Mas calma, respira, vamos mudar as coisas um pouquinho de cada vez. É claro que não temos controle sobre todo o gasto ambiental gerado pelas nossas ações do dia a dia, mas é possível adquirir alguns hábitos que já fazem a diferença para o meio ambiente. Listamos alguns itens que você pode levar com você para começar a diminuir o seu impacto na produção de lixo. Quer saber quais?

CANUDOS METÁLICOS REUTILIZÁVEIS

Recentemente, a internet foi inundada por campanhas pedindo para que as pessoas não usassem mais canudos plásticos. Apenas nos EUA, 500 milhões de canudinhos são usados e descartados todos os dias. A conta disso, é claro, vai para o meio ambiente, e uma parte para os oceanos. Apesar dos itens poderem ser digeridos por peixes grandes e tartarugas, os canudos e outros componentes plásticos somam-se aos quase 640 mil toneladas de equipamentos de pesca perdidos, aí sim, a maior ameaça à vida marinha, segundo dados da World Animal Protection.

A preocupação com o descontrole do uso de canudinhos serviu para aumentar o debate sobre consumo e necessidade. Realmente precisamos de canudinhos para nossas bebidas? Uma alternativa encontrada foi o uso de canudos metálicos reutilizáveis, que você pode carregar na bolsa e levar para qualquer canto. O material geralmente acompanha uma escovinha para limpeza interna e deve ser higienizado com água quente, o que também requer um gasto de água e luz para sua manutenção. Por isso, pergunte-se duas vezes se o canudinho é mesmo necessário para você, ok?

POTES PARA LEVAR À FEIRA

O que você faz com as incontáveis sacolinhas plásticas transparentes usadas para levar frutas até às balanças dos supermercados e feiras? Joga tudo fora quando chega em casa? Acumula um montão delas na cozinha? Parece besteira se preocupar com o saquinho que colocamos nossos alimentos, mas os materiais plásticos podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. Uma solução para evitar esse desgaste ambiental é levar potes reutilizáveis ou sacolas de pano quando for às compras. E o melhor: os potes evitam que as frutas mais sensíveis amassem durante o transporte e são perfeitos para armazenar os grãos, direto da feira pra sua despensa.

COPO RETRÁTIL DE SILICONE

Imagina usar um copinho plástico todas as vezes que você sentir sede durante o expediente no trabalho? Além dos famosos squeezes e garrafinhas, existem também estes copos retráteis feitos de silicone ou metal. Eles são dobráveis, ocupam pouco espaço na bolsa e possuem diversas cores e modelos para você escolher. Lindinhos, não?

SACOLAS RETORNÁVEIS

Essa é uma das atitudes mais conhecidas por quem se preocupa com o meio ambiente. As bolsas retornáveis, conhecidas como ecobags, são resistentes, fáceis de carregar e evitam que a gente pegue incontáveis sacolas feitas com derivados de petróleo nos supermercados. E o melhor, elas podem ser customizadas e ter diferentes estampas, se adaptando ao seu estilo e se tonando um belo acessório.

COLETOR MENSTRUAL

Com alta durabilidade, feitos de silicone medicinal e fácil higienização, os coletores menstruais são excelentes para mulheres que buscam economizar uma grana com absorventes e que não querem gerar tanto gasto de materiais não recicláveis para o planeta. O uso demanda uma certa prática de início e não são todas as mulheres que se adaptam. Listamos as principais dúvidas quanto ao uso do coletor menstrual.

LEVAR NA BOLSA UM MIX DE ALIMENTOS

E quando bate aquela fome quando você está na rua ou no transporte público? Você revira a bolsa em busca de um pacote de qualquer comidinha comprado em docerias ou nos supermercados, não é mesmo? Mas essas embalagens práticas e individualizadas geram um forte impacto para a produção de materiais plásticos (e também para o seu bolso). Leve com você um potinho com alimentos trazidos de casa, como um mix de castanhas e oleoginosas, uma fruta e até um chocolatinho. E tente comprar à granel, além de economizar, você vai produzir menos embalagens.

RECIPIENTE PARA COMPRAR PÃO

O pãozinho francês de todas as manhãs é quase irresistível, não é mesmo? Agora imagine quantos saquinhos de plástico ou papel você já não usou na vida para transportar essas delícias para o seu café da manhã. E o que você fez com eles depois que os pães acabaram? Muitas vezes, eles acabam sendo jogados fora ou se tornando sacos de lixo (o que também não ajuda o meio ambiente, vamos combinar). Você pode usar uma cesta de pães (daquelas usadas em histórias clássicas de desenhos animados, como a da Chapeuzinho Vermelho), uma caixa tampada (fácil de lavar e conserva melhor o pão) ou até mesmo uma saco de pano (que seja usado apenas para transportar os pães). Gostou? Aprenda a fazer em casa uma cesta de pães gastando apenas 8 reais.

Uma pegada verde é tudo o que a gente precisa para preservar nossa casa, a Terra. Mas vai com calma, nem sempre a gente vai se lembrar de levar um destes itens por perto e, eventualmente, recorrer às sacolinhas, por exemplo. O importante é você se conscientizar que carrega nas mãos a mudança que poderá ser sentida por todo mundo que divide um mesmo espaço, o nosso planeta. Que tal colocar em prática essas pequenas ações hoje mesmo?