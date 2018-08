Já provamos para você que organizar um casamento econômico é mais do que possível, e muitas vezes o melhor jeito de evitar gastos desnecessários com detalhes da cerimônia é estar disponível para colocar a mão na massa. Com boas doses de paciência e persistência, e uma ajudinha básica dos tutoriais estilo DIY presentes internet afora, dá para economizar grana fazendo, por exemplo, seus próprios docinhos de festa, objetos de decoração para o grande dia e, também, um buquê de noiva totalmente artesanal.

A gente jura que você não precisa ser nenhuma expert no assunto para confeccionar o seu arranjo sem maiores problemas – mas, sempre dá para recorrer àquele amigo ou amiga com dotes de artista e pedir por um help. De qualquer forma, para te dar uma luz, selecionamos 8 tutoriais que ensinam direitinho o que é preciso para fazer um buquê de casamento perfeito, seja ele comestível, decorativo ou tradicional e supercolorido.

Buquê feito com diferentes espécies de folhas flores naturais

Para quem gosta de uma proposta mais rústica no casamento, vale misturar folhas e flores de diferentes cores, texturas e tamanhos. O resultado fica lindo!

Buquê de lírios

Lírios são um verdadeiro clássico nos casamentos – tanto no décor quanto nos buquês. Para fazer seu próprio buquê de lírios, escolha uma cor e misture a flor com outra mais delicada, como a gypsophila (ou mosquitinho). Tecidos como juta e renda, além de um pouquinho de habilidade, te ajudam a deixar o arranjo pronto em menos de cinco minutos.

Buquê de marshmallows

Fuja das flores e inove carregando um buquê literalmente doce, feito com base de isopor e marshmallows no topo. Combina com casamentos mais descontraídos e pode ser uma boa opção para acompanhar a entrada das daminhas de honra. Aí, é só escolher o tom do seu!

Buquê de rosas artificiais

Rosas são unanimidade em casamentos, e a vantagem de optar pelas artificias é, obviamente, o fato de não estragarem. Se for o caso, você pode fazer sua entrada com um buquê de rosas naturais, e deixar o fake para jogar para os convidados – use cetim e strass para decorar o seu.

Buquê de cetim, papel de seda e isopor

Outra alternativa, caso você não faça tanta questão das flores naturais no buquê, é confeccionar seu próprio modelo, todo de cetim. O tutorial funciona melhor para quem tem um pouco mais de prática em matéria de artesanato, já que exige paciência e capricho para fazer cada uma das flores com o tecido. A vantagem é que o acessório é baratinho e dá um efeito lindo – dependendo da cor escolhida, pode contrastar bastante com o branco do vestido.

Buquê de rosas naturais

Se você é do tipo que não abre mão das flores naturais para se casar, faça um buquê usando rosas ‘verdadeiras’ de sua preferência. A técnica não muda muito em comparação às anteriores e, apesar do vídeo acima estar em inglês, ele é bem intuitivo – é possível reproduzir o tutorial apenas vendo as imagens. O segredo é começar a montagem do arranjo pelas rosas mais abertas, e ir torcendo a base à medida que mais flores são adicionadas. Ah! Manuseá-las com cuidado também é essencial.

Buquê de pérolas

Alguém falou em buquê diferentão? Então, use incontáveis pérolas para montar o seu, que fica delicado e, de quebra, combina perfeitamente com uma decoração clássica e look tradicional, branco ou off-white. Para fazer o seu você vai gastar, em média, 80 reais no total – o que, segundo a autora do vídeo, é uma baita economia.

Buquê em forma de cascata

Além do formato redondinho, mais comum, o buquê em forma de cascata, ou seja, que vai “caindo” conforme o olhar acompanha, é tendência máxima para casamentos mais modernos e mais uma alternativa para apostar no DIY. O segredo é pensar na proporções: quanto mais perto das mãos, mais flores – e vice-versa.