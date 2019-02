8 razões para dormir pelada todos os dias

Dormir bem é essencial para a saúde física e mental. E para a noite de sono perfeita, alguns preparativos são necessários: os alimentos certos, o ambiente completamente escuro e, bem, ir para a cama sem roupas!

Sim, é científico e traz váaarios benefícios.

1. Você vai dormir melhor.

Nosso corpo é uma coisa muito louca e tem suas peculiaridades. Uma delas é que a temperatura dele precisa cair cerca de meio grau para você, de fato, cair no sono e dormir com qualidade. Portanto, quando você resolve usar aquele pijama lindo e quentinho pode estar atrapalhando esse processo biológico. E não somente isso, quando o corpo está muito quente, você ainda pode prejudicar a liberação de dois dos principais hormônios anti-idade, a melatonina e o do crescimento. Conforto é tudo!

2. Além de ser ótimo para sua saúde.

Vamos lá: o seu corpo passou o dia inteiro coberto e, em muitos casos, com roupas muito justas. Ao dormir pelada você dá oportunidade para ele respirar. E o que significa um corpo arejado? Menos umidade e chances de proliferação de bactérias e fungos. Sua vagina agradece!

3. Se essa é sua intenção, pode ajudar você a emagrecer.

O nosso corpo é um trabalhador incansável e metódico que DETESTA ser interrompido. Quando a temperatura do corpo baixa durante o sono, isso faz com que aumentem os níveis de hormônio do crescimento, essencial para fortalecimento da musculatura e reparo tecidual, ao mesmo tempo que facilita a queda do cortisol, um dos vilões do aumento de peso.

Quando você dorme mal (exemplo: usa roupas desconfortáveis) ou não tem horas de sono suficientes, você, provavelmente, vai acordar com níveis anormais de cortisol, fazendo o seu apetite aumentar e diminuindo a imunidade, além de elevar a pressão sanguínea e o colesterol.

4. E é muito mais fácil dormir pelada.

Já pensou em nunca mais precisar comprar pijamas, por exemplo? Além disso, seriam menos roupas para ter que se preocupar em lavar. É uma situação que você só ganha: mais conforto e muito menos trabalho.

5. E confortável.

Mais liberdade = menos chances de ter o sono interrompido.

6. Pode acelarar sua vida sexual.

Em primeiro lugar, vamos lá, você está pelada do lado de uma pessoa que você gosta, logo as chances do sexo aconteceram serão bem mais altas do que se você estiver, por exemplo, usando um pijama. Em segundo, é científico: o contato pele com pele facilita a liberação pelo cérebro de oxitocina, o chamado hormônio do amor. Sozinho, ele faz com que diminuam os níveis de cortisona, além de aumentar as sensações de prazer e bem-estar físico e emocional.

7. E fazer você se arrumar mais rápido para o trabalho, por exemplo.

Quem precisa sair de casa cedo todas as manhãs bem sabe: todo tempo do mundo é valioso. Quer coisa melhor, então, do que pular uma das etapas matinais?

8. E você vai se sentir muito mais sexy.

Porque dormir pelada “força” você a encarar o seu corpo – do jeitinho que ele é – e a cada vez mais aceitá-lo.