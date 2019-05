9 países em que brasileiros não precisam de passaporte

Você quer fazer uma viagem inesquecível, mas não tem passaporte? Além da possibilidade de viajar pelo Brasil – sempre uma excelente ideia – existem nove países que permitem a entrada de brasileiros sem passaporte.

Para visitar esses países você precisa apenas que seu RG esteja em bom estado – há companhias aéreas que pedem que tenha menos de 10 anos desde a emissão. Vamos viajar?

A terra do tango, do churrasco, de Gardel e Maradona tem muito a oferecer. Buenos Aires é um destino querido pelos brasileiros: uma cidade grande, cosmopolita, com excelentes restaurantes e muitas ruas para percorrer.

Mas se você quer ver geleiras, pode ir até o sul do país e conhecer a região da Patagônia. É lá que fica Bariloche, cidade com uma popular estação de esqui.

Mais para o centro, na divisa com o Chile, Mendoza é o lugar para beber excelentes vinhos e visitar vinícolas de sonho. No norte, a região de Jujuy tem paisagens desérticas inesquecíveis.

Vizinho da Argentina, esse país que não faz fronteira com o Brasil também oferece muitas opções para quem ama viajar. A Patagônia Chilena tem o Parque Nacional de Torres del Paine, uma região com montanhas cobertas de neve e gelo e destino ideal para aventureiros que curtem acampar.

Santiago oferece todas as opções da cidade grande, e lá você pode comer a centolla, caranguejo gigante que cresce em águas frias. No norte, o deserto do Atacama tem paisagens de outro mundo.

Uruguai

Sossego e doce de leite: duas coisas que o Uruguai pode oferecer a você sem o menor esforço. O pequeno país que faz divisa com o Rio Grande do Sul é conhecido por seus imensos pastos, boa carne e tranquilidade. Montevidéu, à beira do Rio da Prata, tem um Mercado Municipal repleto de delícias e ruas que ainda lembram cidades do interior.

Colonia del Sacramento, próxima à capital, é um recanto a beira rio que te transporta para o passado. Mais para o sul, Punta del Leste é badaladíssima no verão, assim como a praia de Jose Ignacio. Os aventureiros vão gostar ainda mais de Cabo Polonio, cidade a beira-mar sem energia elétrica e cheia de lobos-marinhos. Melhor ir no verão.

Pensou no Peru, você logo pensa em Machu Picchu? OK, não vamos te culpar: a cidade perdida dos incas merece toda a fama que tem, com suas ruínas muito bem conservadas. Dá para chegar lá da maneira tradicional, com o trem até Águas Calientes e depois um ônibus. Mas você também pode fazer a Trilha Inca, em uma caminhada de 4 dias a partir de Águas Calientes.

Além de Machu Picchu, o Peru tem muito mais a oferecer. A capital Lima tem alguns dos restaurantes mais premiados da América do Sul – a culinária peruana é maravilhosa! Ainda há Parques Nacionais nos Andes que valem a visita.

Colômbia

Quer ir para o Caribe, mas está sem passaporte? A Colômbia é seu destino perfeito, então! O litoral norte do país, onde fica Cartagena de Indias e Santa Marta é banhado pelas águas claras e mornas do Mar do Caribe.

Santa Marta, aliás, é um lindo destino muito peculiar: você vai das montanhas nevadas até o mar do Caribe em poucas horas. A capital, Bogotá, oferece um clima ameno e a deliciosa culinária colombiana: coma todas as arepas e patacones que puder! E não deixe de experimentar a surpreendente limonada de coco (sim!).

Equador

Esse país vai muito além da famosa linha que divide nosso planetinha em duas metades. A capital, Quito, é rodeada de vulcões andinos, o que garante um belo visual. Você pode escolher explorar o centro histórico da cidade, ou cidades charmosas como Cuenca e Loja. O país ainda guarda o importante arquipélago de Galápagos, onde Charles Darwin realizou importantes descobertas para a ciência.

Bolívia

A Bolívia é um hit entre os mochileiros brasileiros. Com uma infraestrutura pouco desenvolvida, é um país de poucos luxos, mas com paisagens lindas e ainda selvagens. O Salar de Uyuni, uma das maiores atrações do país é o maior deserto de sal do mundo. Absurdamente lindo, e garante fotos de tirar o fôlego.

O Lago Titicaca, maior da América do Sul, também guarda segredos como a Isla del Sol. Outras cidades que valem a visita são La Paz, Potosí e Oruro.

Paraguai

O Paraguai, nosso vizinho é bastante famoso no Brasil por ser um paraíso de compras baratas – e às vezes de procedência duvidosa. É sim verdade que Ciudad del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu, oferece opções de compras mais em conta do que o Brasil.

E existem lojas, como a SAX e a Monalisa, que tem produtos de excelente qualidade. Mas o Paraguai vai bem além disso: parques nacionais, ruínas arqueológicas e museus valem a visita.

O país não se encontra em seus melhores momentos. Em crise econômica e política, a população tem passado por dificuldades, e o clima nas ruas não é dos mais seguros. Uma pena, porque trata-se de um país com muito a oferecer.

A costa é toda banhada pelo mar do Caribe, e destaca-se o arquipélago de Los Roques, um dos lugares mais lindos da região. Vale a visita – quando a situação do país melhorar.