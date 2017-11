Sabe quando você planeja passar as férias relaxando à beira-mar, mas o trânsito consegue aniquilar a paz de reinava em seu coração? Exageros à parte, essa parece ser a realidade de quem visita Florianópolis, pois o Waze a elegeu como a pior cidade para dirigir no Brasil.

Mas a Ilha da Magia não é a única capital litorânea na lista. João Pessoa e Vitória também figuram nesse famigerado ranking – em 3º e 5º lugar, respectivamente. Completam o top 5 as cidades de Manaus (em 2º lugar) e Belém (em 4º).

Esse levantamento do aplicativo foi divulgado na última quarta-feira (8) e, para a surpresa de muitos, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro não figuram entre as cinco piores. Outro dado surpreendente é que as três cidades tidas como as melhores da lista ficam no estado de São Paulo: São José do Rio Preto, Jacareí e Piracicaba.

Em se tratando de qualidade das vias, os municípios mais bem cotados são Brasília, Atibaia e Belo Horizonte.