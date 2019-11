A Disney lançou uma coleção do Baby Yoda e é a coisa mais fofa

Se você se apaixonou pelo personagem da série ‘The Mandalorian’, o “The Child”, mais conhecido como Baby Yoda, vai amar essa notícia. A Disney finalmente lançou uma coleção dedicada somente a este ser tão fofo.

O sucesso dele foi tão grande, que os fãs encheram as redes sociais com pedidos de produtos do Baby Yoda e de mais aparições. E não é que eles foram ouvidos? Confira a repercussão do sucesso do personagem:

Melhor coisa que aconteceu em 2019 foi o Baby Yoda. — Thiego Novais (@thiegonovais) November 27, 2019

Tudo que eu queria agr era ter figurinhas no wpp do baby yoda pic.twitter.com/i37uAv1xfP — ɐıɔıןɐ (@tuitealicia) November 26, 2019

yoda baby é tudo pra mim 😍 pic.twitter.com/v9ldZpe7xW — Carla 🎨 (@oxecarla) November 27, 2019

Só quero um boneco do baby Yoda! #BBTVGeek pic.twitter.com/x09BQt9pR8 — BroadbandTV Brasil (@BBTVBrasil) November 27, 2019

Gostaria de deixar bem claro q se for me dar um presente de natal eu so vou aceitar se for o baby Yoda pic.twitter.com/MSjjWCYxXM — Murilo Silveira (@MuriloS96818312) November 27, 2019

São muitos itens que levam o rosto do Baby Yoda, como caneca, sacola, capas de iPhone e uma variedade de camisetas. Porém, a notícia triste para os fãs é que ainda não há nenhuma pelúcia na coleção.

Os produtos custam a partir de 14,95 dólares, aproximadamente 63 reais, e eles já estão disponíveis no site da Disney.

O Baby Yoda fez sua primeira aparição na franquia ‘Star Wars’, no seriado “The Mandalorian”, que estreou há pouco tempo no Disney+, nos Estados Unidos. No primeiro episódio é revelado que o personagem, que não é o mestre Yoda e sim um outro personagem da mesma espécie.