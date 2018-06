A lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo não tem nenhuma mulher

Os anos passam e as mulheres ganham cada vez mais espaço e reconhecimento, mas de vez em quando acontece um retrocesso, e um deles com certeza é a lista da Forbes de atletas mais bem pagos do mundo em 2018. A lista com os 100 (sim, cem) atletas mais bem pagos no mundo não possui uma mulher se quer, e o pior: isso não acontecia desde 2010.

Desde 2010 a lista tinha pelo menos uma mulher na lista ocupando alguma posição, sendo a melhor delas conquistada por Maria Sharapova, tênista russa, em 2013. Mesmo assim o número de mulheres era basicamente inexistente, apenas três mulheres apareceram na lista, sendo elas três tenistas consagradas: Maria Sharapova, Serena Williams e Li Na. No ano passado, apenas uma apareceu na lista: Serena Williams ficou em 51º lugar.

Em 2018, nem ela estava presente, por isso o editor sênior da Forbes, Kurt Badenhausen, foi a frente para explicar o ocorrido para a CNN. “Ela está mais popular que nunca”, ele comenta sobre os patrocínios que a atleta juntou mesmo estando grávida e cuidando da sua primeira filha, o que a levaria para o top 10, segundo ele. “Mas não há nenhum ganho de prêmios. Eu acredito que quando Serena voltar para a quadra e ganhar esses milhões em prêmios nós a veremos de volta para a lista no próximo ano”.