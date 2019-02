A mensagem poderosa do comercial da Nike deu o que falar na noite do Oscar

Durante a transmissão da cerimônia do Oscar, no domingo (24), a Nike lançou um comercial que conversa diretamente com as mulheres. Ao discutir padrões impostos pela sociedade, o vídeo incentiva a quebra de paradigmas.

Na 91ª edição da maior premiação de cinema do mundo, houve um recorde de prêmios dados à mulheres e aos negros, e com esse gancho a Nike trouxe ninguém menos que Serena Williams, tenista premiada, para narrar esta mensagem motivacional.

Serena reata as atitudes recorrentes às mulheres como situações em que são chamadas de “dramáticas”, “histéricas” e “delirantes”. Ela escancara preconceitos que envolvem a postura e atitude feminina, que sempre tende a ser distorcida. “Se somos muito boas, há algo de errado conosco. Se ficamos bravas, somos irracionais ou apenas loucas”, discursa.

A todo momento, imagens de mulheres atletas quebrando recordes e em momentos emocionantes ilustram o vídeo. “Se eles querem te chamar de ‘louca’, tudo bem. Mostre a eles o que as loucas sabem fazer”, diz Serena.

Este vídeo provavelmente será a melhor coisa do seu dia! Assista: