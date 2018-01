A nova atualização do Instagram te ajuda a stalkear todo mundo

Nada como uma nova forma de stalkear, né? Mesmo não tendo uma pessoa específica sempre tem aquele dia em que você não tem nada para fazer e acaba vendo a vida inteira da prima de terceiro grau do vizinho da sua amiga do colégio.

E agora, para ajudar a todos nessa tarefa, o Instagram liberou o “Status da atividade”, e nele todos vão poder saber qual foi a última vez que alguém ficou ativo, ou seja, a última vez que você mexeu no app.

A ferramenta funciona como no Messenger do Facebook e no WhatsApp, que mostra a última vez que a pessoa utilizou o aplicativo embaixo do nome dela.

Para quem não curte ter a vida tão exposta, existe a opção de desligar esse status, e ninguém irá ver se você estava ou não online, mas você também não verá o status de ninguém.

E para desligar é simples, basta abrir as opções e descer até encontrar o “Mostrar status de atividade”, ao desligar você terá mais privacidade, se quiser ligar de novo é só repetir o processo.

E aí? Vai deixar a atualização ligada ou não?