#Encontro Qndo tinha 17 anos, um rapaz aproveitou o movimento do ônibus pra passar a mão nas minhas pernas e levantar meu vestido, no dia a minha única reação foi o choro, me senti suja e o calor do corpo dele ficou impregnado no meu. Demorou 3 anos pra voltar a usar saia.

— Gabriela Carvalho (@gabicarvalhoana) August 2, 2018