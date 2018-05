A seleção do Irã é a nova seleção da Itália e nós temos provas

As etapas classificatórias da Copa do Mundo costumam ser bem mornas, mas em novembro de 2017 o mundo ficou de incrédulo ao ver que uma equipe tetra campeã não iria para a Rússia. Era a Itália, que, ao empatar com a Suécia, caiu fora. Essa é a primeira vez em 60 anos que os italianos não farão parte do Mundial.

A desclassificação inesperada trouxe duas razões para que os brasileiros lamentassem: 1) não haveria o sanduíche espacial da Itália no McDonald’s esse ano; 2) a gente não vai ver os italianos bonitões em campo.

Mas não há motivos para tristeza nesses dois quesitos, primeiro porque o McDonald’s deu um jeito de incluir a Itália no menu mesmo assim e, segundo porque há uma outra seleção com potencial para nos fazer suspirar: a do Irã.

Quem já deu uma olhada no álbum de figurinhas da Copa 2018 sabe do que a gente está falando e, de acordo com o site da federação futebolística do Irã, todos os jogadores do álbum foram pré-convocados para os jogos da Rússia. Com base nas figurinhas, os moços mais belos são: Voria Ghafouri, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Ramin Rezaeian, Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Alireza Jahanbakhsh e Saman Ghoddos. E vários dos outros jogadores também não fazem feio, viu?

Então, para você para saber do que a gente está falando, nós demos aquela stalkeada básica pelo Instagram e, para a surpresa de ninguém, a galera no Irã não é tão ligada em redes sociais quanto os brasileiros – tem até jogador com perfil bloqueado e alguns que nem estão no IG.

Mesmo assim, aqui você encontra toda a nossa escalação oficial com os jogadores iranianos mais gatos. São 14 dentre os 35 pré-convocados, lembrando que apenas 23 realmente irão para a Rússia – e a gente torce para que os nossos crushs estejam na lista, óbvio. Dá só uma olhada:

Voria Ghafouri

Milad Mohammadi

Morteza Pouraliganji

A post shared by مرتضي پورعلي گنجي ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ (@mortezapouraliganji88) on Mar 6, 2017 at 2:31am PST

Ramin Rezaeian

Saeid Ezatolahi

#new_stary @saeedezatolahi.official #saeedezatolahi A post shared by time_meli (@time_footballi1) on Apr 27, 2018 at 11:29am PDT

Vahid Amiri

Alireza Jahanbakhsh

عید فطر مبارک🙏🏼❤ Eid mubarak…🙏🏼 A post shared by Alireza Jahanbakhsh (@alirezajb_official) on Jun 26, 2017 at 7:43am PDT

Saman Ghoddos

Seyed Hossein Hosseini

Mohammad Reza Khanzadeh

يا امام رضا🙌🏿 A post shared by @ m.rezakhanzadeh on Sep 17, 2017 at 2:50am PDT

Amir Abedzadeh

Saeid AGhaei

Vaqti To Bashi Nadaram Hich Qamiii 😍❤️😇 A post shared by saeid aghaei (@saeid.aghaei.fan) on Apr 14, 2016 at 11:57am PDT

Ehsan Hajsafi

Karim Ansarifard