Adolescente morre ao tomar choque de chapinha, em Pernambuco

Um garoto de 16 anos morreu no último fim de semana ao ser eletrocutado por meio de uma chapinha. Seu nome não foi revelado pela Polícia Civil, mas sabe-se que ele morava em São Joaquim do Monte, cidade do interior de Pernambuco.

“O fio da chapinha estava descascado próximo ao aparelho, indicando que pode ter ocorrido um curto-circuito. Há informações de que a vítima estava com o cabelo molhado e descalço, o que potencializou a descarga elétrica nele”, revelou a delegada Gabrielle Santos, responsável pelo caso, em entrevista ao G1.