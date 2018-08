Agora, o Facebook dá notas de 0 a 1 aos seus usuários

A luta para combater as chamadas fake news continua. Em uma entrevista ao jornal The Washington Post, Tessa Lyons, gerente de produto do Facebook, explicou que a plataforma está trabalhando com uma nova ferramenta: os usuários que denunciam os conteúdos presentes na rede social receberão uma nota de 0 a 1, de acordo com a veracidade da queixa feita.

De acordo com Tessa, essa atitude foi tomada porque cada vez mais as pessoas assinalam como conteúdo falso aquilo que elas não aceitam como verdade, e não o que realmente traz informações mentirosas. “Não é incomum que algumas pessoas nos digam que algo é falso simplesmente porque elas não concordam com a premissa de uma história ou porque elas querem atingir um determinado veículo de comunicação”, afirmou.

Desde 2015 o Facebook permite que os usuários da rede social denunciem conteúdos falsos usando uma ferramenta simples. Com o tempo o trabalho de separar o que é de fato fake news das denúncias feitas de forma irresponsável se mostrou muito desafiador. O Facebook tem se juntado com agências de fact checking – no Brasil, tem parceria com a Agência Lupa e com a Aos Fatos – para verificar as denúncias e tentar banir o conteúdo falso das timelines.

O sistema de avaliação dos usuários seria mais um desses recursos para filtrar as denúncias menos confiáveis. O que é polêmico é a falta de transparência sobre como os usuários serão avaliados e o que será feito com essa avaliação.

Lyons explicou que a nota não será o único indicador da credibilidade de um frequentador assíduo do Facebook. Eles levarão em consideração outros quesitos ainda não divulgados. Essa falta de transparência, de acordo com especialistas em rede social, é um mal necessário: se o Facebook abrisse o jogo sobre seus mecanismos, as regras poderiam ser facilmente burladas.

Outras empresas de tecnologia e redes sociais estão se movimentando para banir as notícias falsas de seus domínios. O Twitter, por exemplo, tem avaliado não só as postagens de cada usuário, mas também os contatos que cada um tem dentro de sua rede de amigos. Assim, se alguém está cercado de contas falsas, entre seguidores e pessoas seguidas, provavelmente trata-se também de um usuário falso.

A batalha para combater fake news nas redes sociais está apenas começando.