Agora os fãs de ‘Gilmore Girls’ podem almoçar na casa de Lorelai e Rory

Já preparou os seus gritinhos de fan girl? Porque agora os apaixonados por “Gilmore GIrls” poderão simplesmente almoçar na casa de Lorelai e Rory.

Isso é possível porque a Warner Bros Studio disponibilizou um tour pelos cenários da série, o que inclui o lugar em que as duas personagens moravam.

Para fazer a visita em Stars Hollow valer a pena, claro que tem que ter muita comida na mesa, afinal, se tem algo que as mulheres Gilmore sabem fazer bem é não passar fome. Por isso, no cardápio, você vai achar pratos como peito de peru assado com molho de cranberry e echalota, frango assado com alho e limão, hambúrgueres vegetarianos, batatas fritas, salada de macarrão e milho com manteiga e alho.

Ah e não esquece de pedir uma boa xícara de café em homenagem à Lorelai, ok?

Depois do almoço reforçado, outro ambiente que também está disponível para visitação e vários cliques é o coreto que fica na praça mais famosa de Stars Hollow. Dá para atualizar o feed do Instagram até não querer mais!