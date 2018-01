A partir de hoje (19/01), usuários de Iphone terão direito a uma nova atualização do Whatsapp, para que vídeos do YouTube sejam exibidos diretamente nas telas de conversa do aplicativo.

Antes, ao clicar em um link de vídeo do YouTube recebido via Whatsapp, uma nova aba era aberta na tela do celular, direcionando você para o próprio YouTube, certo? Agora, pelo menos para quem é adepto do Iphone, não será mais assim.

Quando você receber um vídeo, ele será mostrado dentro de uma janela interna do Whatsapp, sem atrapalhar suas conversas e nem te obrigar a fechá-las. O mais legal é que o novo modo, denominado “picture-in-picture“, permite que você redimensione a janelinha de vídeo, podendo posicioná-la onde quiser na tela. Você pode, inclusive, deixar as imagens rolando ao mesmo tempo em que troca mensagens com as pessoas no app.

Já faz alguns meses que a Apple vem testando a função, liberada juntamente com a última atualização do sistema iOS, para a versão 2.18.11, disponível na App Store.

Infelizmente ainda não há previsão de que o recurso chegue aos usuários de sistema Android.