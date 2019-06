Além da Netflix: 12 plataformas de streaming para conhecer e assinar

Estamos na era do streaming, o jeito mais fácil de acessar vários conteúdos. Milhares de filmes, séries, documentários e tudo mais ficam disponíveis em diversas “nuvens” – prontinhos para serem maratonados. E cada vez mais as pessoas buscam por novas plataformas.

A Netflix é um belo exemplo disso. Pioneira no mercado de streamings atualmente, a empresa conquistou uma multidão de fãs e oferece todo mês um catálogo renovado e cheio de atrações inéditas – e algumas até antigas e nostálgicas. Pensando nisso, o MdeMulher resolveu te apresentar outras plataformas audiovisuais de streaming que funcionam na internet há um tempo e detém conteúdos bem legais.

Nossa lista tem streaming de aluguel e também de mensalidade. Nada melhor do que conhecer um novo ambiente para passar momentos únicos, não é mesmo?

Vamos ao veredito!

Amazon Prime Video reúne grande sucessos do cinema e da TV, como ‘This Is Us’ e ‘American Gods’. Amazon Prime Video reúne grande sucessos do cinema e da TV, como ‘This Is Us’ e ‘American Gods’.

A plataforma da Amazon é uma bela opção para você apostar em uma assinatura. Sua grande vantagem é o preço: R$ 7,90 pelos seis primeiros meses! Depois desse período, o valor passa a ser R$ 14,90.

A assinatura da Prime Video é uma das mais baratas e nem por isso desaponta no catálogo. Ele é recheado de séries e filmes conceituados e bem populares, como ‘American Gods‘, ‘Smallville‘, ‘Batman vs Superman‘, além de produções exclusivas da empresa.

É possível baixar e assistir através do aplicativo no Smartphone e na TV, ou ainda no próprio site. Dá pra logar a mesma conta em até três dispositivos diferentes. Além disso, você pode baixar seus episódios e assistir onde quiser e controlar o uso de dados dos downloads. Também é possível cancelar a sua conta a qualquer momento sem nenhuma taxa adicional.

Catálogo da Globoplay reúne desde novelas e seriados até esporte e programas jornalísticos. Catálogo da Globoplay reúne desde novelas e seriados até esporte e programas jornalísticos.

A Globo possui o seu próprio streaming repleto de conteúdos novos e exclusivos da emissora. Por R$ 19,90 por mês, o usuário tem acesso a esportes, séries, novelas e programas do canal e das filiais GNT, Multishow e Gloob.

Capítulos de folhetins como ‘A Dona do Pedaço‘ podem ser acessados até um dia antes da transmissão na TV. Séries premiadas como ‘The Handmaid’s Tale‘, ‘House‘ e ‘Dexter‘ também estão disponíveis. Recentemente, a Globo também passou a produzir boas séries que chegam muito antes no streaming, como “Shippados” e “Assédio”.

O Globoplay dá acesso gratuito por 7 dias. Durante esse tempo, é possível assistir à TV Globo ao vivo (exclusivo nas regiões metropolitanas de SP, RJ, MG, PE, DF e AM) e ter acesso aos conteúdos jornalísticos e de variedades.

Após o free trial, caso continue com a assinatura, aí você terá acesso a todo o catálogo da plataforma de streaming – incluindo desde reality shows até desenhos infantis.

A SPcine Play é um site que pode ter passado despercebido aos teus olhos. É a única plataforma pública de streaming do Brasil e contém diversos filmes nacionais. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo através da Secretaria de Cultura reúne longas que contam a história do nosso país e que foram premiados em festivais de cinema em SP.

Interface do SPcine Play. Interface do SPcine Play.

Além disso, o site também informa quando acontecem os próximos eventos de cinema. Desse modo, quando um filme é transmitido em um festival, ele é logo inserido no catálogo da SPcine Play para livre acesso. Filmes do Zé do Caixão e grandes títulos como ‘Carandiru‘ encontram-se disponíveis na plataforma.

Uma parcela das produções é gratuita, porém não todas. Alguns filmes internacionais também ocupam espaço no ambiente online e eles podem ser adquiridos por compra individual. Daí, a mediação é feita por outra plataforma de streaming, o Looke.

O Looke é outra plataforma brasileira de streaming on demand, que reúne mais de 14 mil filmes e séries – ou seja, o que não falta é opção. Dentro do site, você encontra tanto os filmes da SPcine Play quanto um outro catálogo infinito de produções.

Nele, é possível alugar ou comprar filmes recentes do cinema – como ‘Homem-Aranha no Aranhaverso‘, ‘A Cinco Passos de Você‘ e ‘De Pernas Pro Ar 3‘. O preço da assinatura mensal varia de acordo com o número de telas que o usuário escolher.

O Looke possui um acervo de mais de 14 mil produções, incluindo filmes, séries, documentários, desenhos e shows. O Looke possui um acervo de mais de 14 mil produções, incluindo filmes, séries, documentários, desenhos e shows.

O plano básico, de uma só tela, custa R$ 16,90. O de três telas, R$ 18,90, e o de cinco tela (o máximo de acesso), R$ 25,90. Neste último pacote, o consumidor ainda ganha uma locação gratuita de um lançamento daquele mês em que o plano foi assinado.

Mas também há uma opção de aluguel no streaming, para quem quiser passar longe de uma assinatura. Todo mês, novos filmes entram no catálogo do Looke e alguns títulos ganham desconto em um período de tempo. Portanto, os preços variam.

Dá pra assistir aos conteúdos da plataforma pelas Smart TVs, Chromecast, smarthphones e no NOW para clientes da Claro TV e NET. Em breve, também estará disponível na PlayStation Store.

‘Big Little Lies’, ‘Game of Thrones’ e ‘Veep’ são exemplos de títulos que podem ser encontrados na HBO GO. ‘Big Little Lies’, ‘Game of Thrones’ e ‘Veep’ são exemplos de títulos que podem ser encontrados na HBO GO.

A HBO também possui a sua própria plataforma de streaming. Lá você encontra desde ‘Game of Thrones‘ até o mais novo documentário de Michael Jackson, chamado ‘Deixando Neverland‘. Há uma vasta lista de títulos para você gastar muitas horas maratonando.

A HBO GO oferece sete dias gratuitos para teste. Após isso, o usuário passa a pagar pacotes a partir de R$ 34,90 mensais. E também dá para assinar o plano anual, que custa R$ 339,90. É possível assistir na TV pelo Chromecast, no celular através do aplicativo e no computador pelo site.

Sucessos do cinema podem ser encontrados no NOW. Sucessos do cinema podem ser encontrados no NOW.

Quem é cliente da Claro TV e NET tem direito ao NOW, plataforma de streaming que reúne diversas novidades do cinema e da TV.

Além de um amplo conteúdo cinematográfico, é possível acessar programas jornalísticos e esportivos. Sem contar que, como esse streaming é vinculado a canais pagos de televisão, você também terá como assistir todo o conteúdo deles no NOW – isso dependendo do seu pacote de TV.

É possível acessar o streaming tanto pela TV quanto online. Regularmente, o catálogo é renovado com filmes inéditos e que estão bombando por aí. Um tesouro escondido na sua casa!

Interface da Darkflix. Interface da Darkflix.

A Darkflix é a “Netflix para os fãs de terror”. Voltado apenas para esse gênero, a plataforma de streaming ainda em desenvolvimento disponibiliza produções clássicas que são muito visadas por seu público.

Quanto custa? Um total de 0 reais. Basta se cadastrar com um e-mail e senha e adentrar o mundo dos filmes de terror. Ainda não é um streaming finalizado, com todas as ferramentas disponíveis, mas é um bom quebra-galho.

Interface do MUBI. Interface do MUBI.

MUBI é uma plataforma perfeita para quem procura filmes totalmente novos, longe do mainstream. Com uma seleção de produções independentes e bem conceituadas no mundo, o streaming conta com um time de colaboradores que indicam um filme por dia. Assim, você terá, no mínimo, 30 filmes perfeitos por mês para maratonar. E claro, a partir dessas sugestões, você poderá escolher outras similares.

É possível assistir sem internet pelo aplicativo disponível para Android e iOS e, o melhor, sem um anúncio sequer. Há um teste de graça por sete dias. A assinatura mensal custa R$ 27,90 e você pode cancelar a qualquer momento.

Interface do PlayPlus. Interface do PlayPlus.

O PlayPlus é um streaming lançado pelo Grupo Record. Lá, dá pra conferir produções do canal aberto, da ESPN, Disney Channel e outros canais – e há dois modos de acessar o conteúdo.

Há uma parte gratuita, que é oferecida a todos, mas por um tempo curto de duração. A outra é paga – esta a partir de R$ 12,90 e com 14 dias de gratuidade para teste.

O usuário consegue assistir pelo celular ou computador e, após a assinatura, tem acesso a títulos bem conhecidos como ‘Infiltrado na Klan‘ e ‘Os Dez Mandamentos‘. Além disso, também é possível alugar filmes a partir de R$ 5,99.

Provavelmente você, usuário de Android, possui o Google Play instalado em seu smartphone. E muito provavelmente também você usa ele para ouvir suas músicas. Mas saiba que também dá para baixar filmes.

Interface do Google Play no computador, que também reúne filmes em seu catálogo. Interface do Google Play no computador, que também reúne filmes em seu catálogo.

Divididos em categorias como “populares” e “acabaram de chegar”, a interface do Google Play permite que você realize transações dentro no aplicativo e adquira estes filmes em alta qualidade. Os preços variam de filmes para filme e também de possíveis promoções. Você pode acessá-lo tanto pelo celular quanto pelo computador.

Microsoft Store também é outra opção para aluguel e compra de filmes e séries. Microsoft Store também é outra opção para aluguel e compra de filmes e séries.

O mesmo esquema do Google Play vale para a Microsoft Store. Entrando nessa loja de filmes e séries, o usuário poderá alugar ou comprar o título que preferir de acordo com o preço de cada um. Há também promoções frequentes para estimular a aquisição do consumidor.

Interface do iTunes. Interface do iTunes.

Com o Android, fica a Microsoft Store. Com o iOS, fica então o iTunes. Não só músicas podem ser compradas nessa plataforma. Assim como os dois anteriores, o usuário pode escolher o título que preferir, adicioná-lo ao carrinho, realizar a compra e, por fim, curtir seu momento!