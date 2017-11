10 ideias diferentes para a brincadeira de amigo secreto

Final de ano é época de escolher e montar a árvore de Natal, planejar o passeio ou viagem de ano-novo, pensar em mudanças efetivas para os próximos meses e, também, é época de amigo secreto. Mas, antes que você torça o nariz querendo escapar da brincadeira pelos mais diferentes motivos (falta de grana, de paciência, de tempo…), tenha em mente que essa pode ser uma das partes mais legais do seu Natal – a gente jura!

Para driblar as regras tradicionais e evitar presentes constrangedores, sugerimos 10 ideias de amigo secreto acessíveis e superfáceis de colocar em prática.

Alô, chocólatras!

Não, ainda não é Páscoa. Mas, afinal, quem é que não gosta de um bom chocolate? Para o amigo chocolate dar certo, estipule se a escolha será entre barras de chocolate, caixas de bombons, doces artesanais ou se será livre para cada um dos participantes. Não se esqueça de informar, na hora do sorteio, quais sabores te agradam mais.

Acha que chocolate e Natal não têm nada a ver? Se quiser tornar tudo mais temático, organize um amigo-secreto só com panettones e docinhos da época.

Chinelo, um clássico

Não é das ideias mais inovadoras, mas o amigo-secreto de chinelo costuma ser uma mão na roda na hora de fazer as compras. E não há nada melhor do que aproveitar o verão com um modelo novinho em folha, vai?

Aqui, vale estipular uma faixa de preço justa para todos e colocar como observação as cores que não costumam entrar na sua sapateira. Nem precisamos falar que, para a brincadeira andar, é necessário dizer quanto cada um calça.

Amigo da onça

A turma da zoeira costuma ser fã do chamado amigo da onça – também conhecido por aí como inimigo secreto. O jogo funcionar melhor em grupos mais íntimos de amigos – é que, nesse caso, a trollagem é mais do que permitida, ela é obrigatória. Use a criatividade para presentear seu amigo secreto com aquilo que você sabe que ele mais odeia, ou aproveite para recordar os micos épicos que ele já pagou, transformando as memórias em presente.

Bonde do batom

Junte as amigas, decidam quanto vocês pretendem gastar e use o jogo para reabastecer o arsenal de batons. Deixe tudo bem detalhado: qual a cobertura de sua preferência, a paleta que você não usa de jeito nenhum e os tons que ganham seus lábios. É claro que vocês podem, também, estender a lista, contemplando outros itens de beleza e make.

Faça você mesmo

Embora o ano tenha sido difícil levando em conta o aspecto financeiro, não deixe de participar do amigo-secreto só porque não poderá gastar muito. Uma opção é sugerir que cada pessoa faça os presentes, com uma pegada bem DIY. Pode se esbaldar em canais do YouTube, ir atrás de lojas e armarinhos baratinhos e explorar seus dotes de escritora, cozinheira, cantora, artista plástica…

Amigo cult

Até quem não tem o hábito de ler com frequência já encontrou um título queridinho alguma vez na vida. Para o amigo secreto de livros, selecionem seus gêneros literários favoritos, definam o valor dos livros, prepare uma dedicatória caprichada para seu sorteado e boa leitura!

Um brinde à amizade

Para quem gosta de beber, vale organizar um amigo secreto só de bebidas alcoólicas. Opções de drinques, preços dos mais variados e bons motivos para comemorar não vão faltar. O difícil mesmo vai ser não consumir tudo no dia da brincadeira, mas isso é assunto para uma outra hora. Saúde!

Amigo ladrão

No amigo ladrão, o sorteio é feito no próprio dia do jogo mas, para isso, todos os participantes devem chegar com um presente – de preferência, escolha produtos unissex, não muito específicos e que estejam bem embrulhados, em embalagens que não permitam descobrir o que está dentro do pacote.

Os presentes ficam dispostos em um lugar visível para todos e, aí, é hora do sorteio, que vai determinar a ordem dos participantes para retirar o presente. O primeiro da fila deve eleger um presente dos que estão à mostra, abrir na frente de todo mundo e esperar a vez do próximo jogador. O número dois faz a mesma coisa, com uma diferença básica: se ele gostar mais do primeiro presente, pode ficar com ele. Quanto mais no fim da fila você estiver, melhor – é o último participante quem tem o aval para escolher ficar com qualquer um dos presentes anteriores.

Se roubarem seu presente, você tem a chance de escolher entre um dos itens retirados por um dos outros participantes, ou eleger um que ainda não foi aberto. E não se esqueça: o presente pode ser trocado apenas uma única vez.

Pratique solidariedade

Aproveite o espírito de compaixão que vem junto com o fim de ano para colocar em prática um amigo secreto solidário. Como assim? Simples: cada um dos jogadores escolhe uma instituição de caridade ou ONG de sua preferência para contribuir de alguma forma. O sorteio é realizado e os participantes ficam responsáveis por ajudar uma das iniciativas escolhidas pelos amigos. Além de fazer uma boa ação, você passa a conhecer novos projetos e, quem sabe, até criar um vínculo com eles.

Dança das cadeiras

A brincadeira tem um quê de amigo ladrão, com algumas mudanças. Para que ela funcione, cada participante deve levar um presente unissex no dia da confraternização. Chegando lá, os pacotes são numerados de forma correspondente à quantidade de jogadores, e cada um fica com um número para si.

Aí, é só relembrar os tempos de infância, colocar aquela playlist certeira para tocar e começar a dança das cadeiras. Conforme os participantes vão perdendo, abrem o presente de acordo com seu número. Quem ganhar o jogo, ou seja, quem sentar na última cadeira, tem direito de escolher entre o seu próprio presente numerado, ou roubar a prenda de um dos amigos.