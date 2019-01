AmoONordestePq: Vídeo com ofensas ao Nordeste viraliza e a web reage

Um vídeo contendo ofensas ao povo do Norte e do Nordeste tornou-se viral na última quarta-feira (9) e está gerando revolta na internet. Nele, um grupo de homens está numa mesa de bar dizendo que o povo dessas regiões vai se dar mal durante o governo de Jair Bolsonaro.

O primeiro homem que aparece falando claramente não consegue nem ao menos diferenciar uma região da outra. “Agora que o Bolsonaro ganhou, graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo. Ele acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente. Ele falou que é o seguinte: agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, de Roraima, esse pessoal do Norte”.

Em seguida, um outro homem diz: “Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz”. Aí então os dois começam a falar que o povo do Nordeste gasta o dinheiro do Sudeste em mulas e jumentos.

A conversa se dá numa mesa de bar e provavelmente mais declarações ofensivas foram feitas, mas a versão do vídeo que circula na web só mostra esse trecho.

#AmoONordestePq é um lugar privilegiado, de pessoas honestas e trabalhadoras, que apesar de todas dificuldades, não fraquejamos. E difícilmente verás por aki seres tão desprezíveis como estes do vídeo. pic.twitter.com/Rd88jj8ria — Sérginho Ricardo (@serginhobuiu) January 10, 2019

Segundo o jornal Estado de Minas, os homens moram em Minas Gerais e chamam-se Lucas Campos e Vinícius Raposo. Também de acordo com o veículo, os dois se dizem arrependidos.

“Em momento algum, tivemos a intenção de agredir verbalmente qualquer pessoa ou grupo de pessoas, tampouco quisemos expressar ali um sentimento de ódio, preconceito, discriminação ou incitação de violência”, diz a nota publicada pelo Estado de Minas e atribuída a Lucas e Vinícius. O texto também diz a conversa era uma “brincadeira privada” e que foi descontextualizada.

Em resposta às ofensas, a hashtag #AmoONordestePq tornou-se a mais usada pelo brasileiros no Twitter, durante a tarde dessa quinta-feira (10). Através dela, as pessoas estão falando sobre os motivos que as fazem amar o Nordeste.

Confira algumas dessas manifestações:

#AmoONordestePq tem as melhores paisagens PE – Porto de Galinhas

PB – Carapibus (Conde)

CE – Canoa Quebrada

MA – Lençóis Maranhenses e eu nem apelei com Fernando de Noronha pic.twitter.com/3yScQx4OSZ — Denner (@denner_ricardo) January 10, 2019

#AmoONordestePq temos grandes escritores… 📗Rachel de Queiroz

✒Ariano Suassuna

📙João Cabral de Melo Neto

✒Jorge Amado

📘Ferreira Gullar

✒Graciliano Ramos

📗Aluísio Azevedo

✒José de Alencar

📙 Augusto dos Anjos pic.twitter.com/WL2frfJqc8 — Batgirl 💜🦇💛 #LJSDV (@Babs_Gordon_Ofc) January 10, 2019

#AmoONordestePq

Tem cuscuz em qualquer casa que você chegar pic.twitter.com/FZbYL17H8f — Cristiani com i (@mae_senhora) January 10, 2019

Porque lá tem o melhor carnaval de rua que eu já fui….e tem o maior bloco carnavalesco que é o Galo da madrugada!😻😻😻♥️♥️♥️🤩🤩🤩#AmoONordestePq pic.twitter.com/PtIK7cgeME — Vitória Lemos (@vickyxavier1999) January 10, 2019

#AmoONordestePq Tem uma cultura e história muito rica, Belas praias Culinaria unica e maravilhosa Povo acolhedor e alegre pic.twitter.com/G0EMieCWha — Fellynus Cat SDV🔥 (@Uiludido_cec) January 10, 2019

#AmoONordestePq essa é a vista que eu tenho quando acordo. Pq as comidas e musicas são as melhores, a paz é incomparável. Terra de contrastes: tem muito pobre e muito rico; muita seca no interior e muita água no litoral. Tem gente de todo tipo. Eu moro onde você passa férias 😍🙌🏽 pic.twitter.com/5tJ5jprmcz — Eduardo 🇧🇷 (@EduFPF) January 10, 2019