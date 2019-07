É ouro para o Brasil! Neste sábado (27), em Lima, no Peru, a patinadora brasileira Bruna Wurts, 18, ficou em primeiro lugar na patinação artística e trouxe a medalha de ouro inédita para o país nos Jogos Pan-Americanos 2019.

Ela teve a segunda melhor nota no programa curto, quando se apresentou ao som de “Vogue”, da Madonna, mas deu a volta por cima quando a principal concorrente dela, a argentina Giselle Soler, caiu durante a coreografia do programa longo.

Em entrevista ao canal pago SporTV, ela comemorou a vitória: “Eu não fiquei satisfeita com meu desempenho no programa curto. Se eu tivesse feito o meu melhor e ficado em segundo, estaria tudo bem, mas não foi o que aconteceu. Hoje eu poderia ter ido melhor, mas não vou reclamar, né?! Estou muito feliz com essa medalha”.

Momento emocionante da nota que valeu o ouro para a Bruna Wurts e para o Brasil! 💚🇧🇷🥇#PanNoSporTV pic.twitter.com/WlfaNfHpVi — SporTV (@SporTV) July 27, 2019

Para levar, Bruna precisava de pelo menos 55.46 pontos, ela fez uma apresentação quase perfeita (só teve um pequeno erro) e conquistou 66.47. A medalha de prata ficou com Giselle e o bronze foi para a equatoriana Eduarda Fuentes com o bronze.

Assista ao vídeo da apresentação