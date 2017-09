Aplicativos de táxis e carros particulares dirigidos por mulheres

Infelizmente, a gente vive num país onde as mulheres não se sentem seguras em nenhum lugar. Em 23 de agosto, a notícia de que um homem havia ejaculado no pescoço de uma passageira em pleno ônibus revoltou o país, mas nós bem sabemos que o assédio no transporte público definitivamente não é algo raro.

Acontece que se optamos por andar de táxi ou com carros particulares – à la Uber e Cabify – também não nos sentimos 100% seguras. Casos de assédio sexual – e até mesmo estupro – são recorrentes e isso ficou ainda mais claro depois da denúncia feita por Clara Averbuck. Através do Facebook, ela relatou o estupro que sofreu nas mãos de um motorista de Uber. Frente à repercussão, a escritora lançou a campanha #MeuMotoristaAbusador e convidou outras mulheres a quebrarem o silêncio também.

Essa falta de segurança é absurda e precisa ser combatida urgentemente. Mas, por enquanto, ainda precisamos ficar vigilantes.

Por conta disso, optar por serviços de táxis e carros particulares que são dirigidos por mulheres é uma alternativa para que a gente tenha mais tranquilidade. Por enquanto, esse tipo de serviço ainda é escasso, pois há poucas mulheres no ramo e poucas empresas têm interesse em incentivá-las a seguir a profissão – sem contar que, com razão, muitas delas têm medo de trabalhar como motoristas.

Mesmo assim, há algumas alternativas viáveis e a gente espera que essa ideia se multiplique pelo país. Conheça aqui os aplicativos pelos quais você pode solicitar o serviço de motoristas mulheres:

1. Lady Driver

Criado por três amigas paulistanas, o Lady Driver é um aplicativo que disponibiliza carros particulares – e as tarifas são equivalentes ao da Uber e da Cabify. Todas as motoristas são mulheres e apenas mulheres podem chamar os carros – homens só podem viajar pelo Lady Driver como acompanhantes.

Por enquanto, o app só funciona na cidade de São Paulo, mas a empresa tem planos de atender outras capitais em breve. Ele é compatível com os sistemas Android e iOS

2. 99 Taxi

O aplicativo possui uma funcionalidade que permite selecionar apenas motoristas do sexo feminino. Por enquanto, ela só está disponível nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e a boa notícia é que pode ser utilizada tanto para chamar táxis quanto para o serviço 99Pop – que é de carros particulares, com tarifa mais baixa.

Para habilitar essa função basta clicar em “Opcionais” antes de selecionar o tipo de carro que você deseja chamar. Depois, selecione a opção “ Motorista Mulher”. Esse diferencial é oferecido apenas às usuárias do sexo feminino.

3. Táxi Rosa

Criado no Rio de Janeiro por uma taxista, esse é um coletivo que conta apenas com motoristas mulheres. Atualmente, o serviço está disponível somente na capital fluminense e o aplicativo pode ser baixado via Android ou iOS.

4. Femitaxi

Esse também é um aplicativo que conecta passageiras a taxistas mulheres – homens não podem fazer uso nem como passageiros e nem como motoristas. Disponível para Android e iOS, ele está disponível nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte.