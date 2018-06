App do Google usa selfie para ver com qual obra de arte você se parece

Será que você é parecida com a Mona Lisa? Ou seu rostinho lembra mais a Vênus de Botticelli? Finalmente chegou ao Brasil o Art Selfie, aplicativo do Google que combina sua selfie com obras de arte. Basta um clique e pronto: em segundos o app compara sua selfie com mais de 1600 obras de arte, para encontrar seu gêmeo perdido em algum museu pelo mundo.

A autora desta matéria tem 64% de correspondência com a mulher retratada na obra "The Loving Cup", de Rossetti, exposta no Museu Nacional de Arte Ocidental, em Tóquio, no Japão.

Para fazer a brincadeira, você precisa baixar o aplicativo Google Arts & Culture, disponível gratuitamente na Play Store (para dispositivos Android) ou App Store (para iPhones e iPads). Quando foi lançado nos Estados Unidos, em janeiro, mais de 30 milhões de selfies foram tiradas nos primeiros dias de funcionamento.

Para marcar o lançamento do Art Selfie no Brasil, foram digitalizados 80 retratos da Pinacoteca de São Paulo – é atualmente o museu com mais retratos disponíveis para combinar com selfies na plataforma.

Parte da redação do MdeMulher e seus correspondentes em museus pelo mundo

Não precisa ter medo de sua selfie ir parar na parede do museu, ou temer por sua privacidade: de acordo com o Google, as fotos não ficam armazenadas em lugar nenhum – até por isso, se você perdeu sua comparação e quiser fazer outra, vai ter de tirar novas fotos. Cada vez o resultado pode ser diferente, já que de tempos em tempos novas obras são incluídas no banco de dados.

E para quem ama arte, o Arts & Culture é um prato cheio, para além do Art Selfie. Por meio dele, você pode ver obras de arte em altíssima definição, visitar museus em 360º e estudar profundamente um movimento, um artista ou um período histórico, entre muitas outras coisas. Vale (muito) a visita!