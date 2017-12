Este é o motivo pelo qual o seu iPhone fica cada vez mais lento

A Apple já foi várias vezes bombardeada por provavelmente todo mundo que já possuiu qualquer iPhone por um motivo importante: cada atualização que passa, o celular parece ficar mais devagar, ter algum tipo de defeito, com menos bateria e o desempenho piorar.

bateria do iPhone acaba mais rápido que minha paciência — luçardö (@_llucardo) December 21, 2017

E, por isso, muitas teorias foram criadas tentando entender o que acontece, e a maioria acredita que a culpa é das atualizações e lançamentos de modelos mais novos do iPhone, para incentivar a todos a comprar o modelo recém-saído da loja.

apple eh bem desgraçada, a gnt paga caro em um iphone p dps de uns meses eles lançarem outro e os antigos eles botam atualização p foder, q ódio — sad ary 🧜‍♀️ (@FALLTAUNICORN) December 21, 2017

mano odiei essa atualização do iphone pqp, acaba muito rápido a bateria e fica travando — Sanny 🦋 (@SannyFernanda2) December 6, 2017

Desta vez, a própria Apple admitiu, em comunicado para a imprensa norte-americana, que realmente deixa as versões mais antigas do iPhone mais lentas. A justificativa deles é a de que foi a forma encontrada para os celulares não apagarem de uma vez, sem aviso. Sério isso?

Eles ainda dizem que essa é uma forma de aumentar o tempo de vida útil do dispositivo, e impedir que ele desligue desnecessariamente por conta de um pico de energia causado pelo tempo de uso prolongado da bateria de íon-lítio, que se desgasta rapidamente.

Apesar da empresa dizer que a preocupação é com o cliente, as pessoas ainda não acreditam muito nas boas intenções da marca, e estão só mais nervosas ao saberem que o deterioração da bateria é real e está acontecendo com os iPhones mais antigos.

Eu vi a polêmica, mas sempre percebi isso. Só tornaram oficial a lentidão. Mas agora pensa: deixar um iPhone 7 lento depois de apenas um ano chega a ser absurdo — Fabrício Luz (@fabriciosays) December 21, 2017

A pesquisa por “slow iPhone” aumenta sempre próximo ao lançamento de um novo modelo pic.twitter.com/f932IYCmfh — Osniel Teixeira (@osnieltx) December 21, 2017

Então, tente trocar a bateria de seu celular para tentar manter o desempenho em um tempo ideal, enquanto aguardamos o design do iPhone ser finalmente aquele que prometem toda vez.