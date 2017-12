9 apps de organização gratuitos para colocar sua vida em ordem

Por mais corridos que os dias sejam, tem uma coisa que dificilmente deixamos para trás: o celular. (E quando o esquecemos em casa é aquele perrengue de ter que avisar para todo mundo que estamos sem Whatsapp e a comunicação será mais restrita pelas próximas horas ou o dia todo, argh!)

Além de tudo que nos proporciona, da comunicação irrestrita ao sonzinho ou e-book para os momentos em que estamos sozinhas, o smartphone pode ser um aliado incrível na organização das tarefas do dia a dia. Se você tem tanta coisa para fazer que vive com medo de acabar esquecendo de alguma coisa importante – e às vezes esquece –, lance mão dos aplicativos desenvolvidos especialmente para colocar a vida de todo mundo em ordem.

Selecionamos nove apps bem legais para você se organizar – todos disponíveis para Android e para iOS. Como são gratuitos, você pode baixar um por vez e decidir qual faz mais seu estilo.

Any.do

O Any.do é uma combinação de calendário, listas de tarefas ou de compras, lembretes e notas. Sincroniza em tempo real os compromissos marcados no celular, no computador, no tablet e em qualquer dispositivo em que você o utilizar. Também aceita a inclusão de tarefas a partir do email ou por voz. O app tem, ainda, um modo de lembrete de chamadas perdidas que permite que os retornos sejam feitos automaticamente, de acordo com as suas configurações. No iOS, permite integração de Siri e lembretes.

Cal

Desenvolvido pela mesma empresa que fez o Any.do, o Cal é um grande calendário que sincroniza os dados de eventos e compromissos (como reuniões de trabalho ou o horário no salão) marcados nas redes sociais, no Google Calendar e no Exchange. No Android, permite que um resumo dos compromissos do dia já fique na tela inicial do smartphone. No iOS, começa cada dia com uma foto motivadora diferente.

Evernote

A grande magia do Evernote é você poder anotar lembretes em diversos formatos: pode ser um texto, uma foto, uma captura de tela, um áudio, um vídeo… O que for melhor para o seu tipo de memória. Nele você também pode ir fazendo anotações em documentos usados em reuniões, por exemplo, e depois compartilhar com seus contatos. Tudo isso em formato de lista, bloco de notas ou folha de caderno. Uma outra funcionalidade bem legal dele é a digitalização e integração de cartões de visita que você fotografar. Não à toa, é o app queridinho para fins profissionais.

Google Keep

O objetivo do Google Keep é guardar notas rápidas, lembretes mesmo. Escritas, digitadas, gravadas com voz ou inseridas com fotos, elas são armazenadas no formato de post-its, ou seja, o app tem um visual bem familiar para qualquer uma de nós. Você pode, inclusive, organizá-las em categorias identificadas por cor. Tanto no Android quanto no iOS é possível sincronizar as entradas na nuvem e acessá-las em outros dispositivos, como o computador ou o tablet.

OneNote

Todos os programas do pacote Office – Word, Excel, PowerPoint etc. – podem ser integrados no OneNote, o que faz com que o aplicativo seja extremamente útil para quem quer se organizar para os estudos ou para o trabalho. Você inclusive consegue fazer anotações de texto, imagem ou voz e compartilhá-las em tempo real com quem também tiver o app instalado. Naturalmente, o OneNote exige que seu pacote Office seja devidamente licenciado para que tudo isso funcione, ok?

Todoist

Tarefas são agendadas, completadas e redefinidas a qualquer momento no Todoist, inclusive quando você estiver offline. Isso significa que não é necessário esperar para fazer uma anotação de compromisso qualquer no app; lembrou, marcou. Há um sistema de prioridades/importância dos compromissos representado por cores, o que facilita muito no preparo para o que está por vir no dia e na semana. O aplicativo pode ser integrado ao Dropbox, Google Drive, IFTTT Zapier e muitos outros programas.

Trello

Quadros e cartões dão o tom do funcionamento do Trello. Você pode criar quadros de projetos em que esteja trabalhando e compartilhá-los com uma equipe, que terá a possibilidade de contribuir em tempo real, ou formular cartões pessoais (ou seja, não compartilhados) de listas de coisas a fazer, tarefas e listas de compras, por exemplo. Caso você não queira compartilhar suas anotações em tempo real, é possível trabalhar offline nos projetos e atualizá-los para todos quando você ficar online novamente.

Wunderlist

Top aplicativo no que se refere a listas, sejam elas de tarefas, compras ou até mesmo filmes a serem assistidos. O Wunderlist possibilita a inclusão de subtarefas, anotações, arquivos e comentários a cada item pendente, além da classificação de importância deles. Ele reúne rapidamente o que ainda está pendente em um período escolhido, o que permite que você visualize com clareza o quão folgados ou apertados serão seus próximos dias. Para quem quer apenas organizar os compromissos de forma limpa e sem rodeios, é o melhor app de organização que existe.

Yupee

Vamos falar de organização financeira? O Yupee é seu app de gerenciamento de finanças, com duas funcionalidades principais: agenda e YuPay. Na Agenda Financeira você cadastra gastos e recebimentos, separados por crédito, débito, boleto, dinheiro em espécie, cheque. Já na YuPay é possível pagar boletos pelo próprio aplicativo. E tem até um espaço para você registrar seus sonhos que dependem de planejamento financeiro – com eles anotados, talvez fique mais fácil realizá-los.