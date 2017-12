10 apps para ajudar a passar o tempo durante a viagem na estrada

Pegar a estrada para a praia, para o interior ou para outro estado pode ser super bacana, especialmente quando estamos com mozão, mozona, amigos ou familiares queridos. Também pode ser um pouquiiinho cansativo, principalmente nesta época de fim de ano, em que muita gente decide sair da cidade onde mora para curtir uns dias de descanso em outros ares e quase todas as saídas ficam congestionadas.

Vamos encarar os fatos: às vezes ficamos sem assunto e até a música começa a não ser suficiente para aliviar a chatice do trânsito (quase) parado. Nesta hora, o celular é seu melhor amigo. Não para falar com outras pessoas – seria até indelicado com quem está no carro –, mas para aproveitar apps úteis, práticos ou que servem simplesmente para nos distrair.

Só que nada de enfiar a cara no aparelho e esquecer que há gente ao seu redor, ok? A ideia é usar um pouco, só para aliviar a cabeça, e logo voltar a ser sociável. Pode ser que dos próprios aplicativos surjam assuntos novos.

Selecionamos 10 apps gratuitos para lhe ajudar nessa barra que é o congestionamento das estradas brasileiras. Ah, e não custa lembrar: isso só vale quando você não estiver dirigindo, é claro! Segurança e responsabilidade acima de tudo!

Escolha os seus, instale-os e boa viagem!

Pocket

O ideal é abastecer o Pocket antes de pegar a estrada: ele permite que você guarde links para ler ou visualizar depois, sem necessidade de conexão com a internet. Ele também sugere leituras de acordo com o que você for salvando, o que enriquece demais seu repertório.

Pocket para Android

Pocket para iOS

Busuu

Que tal aproveitar o tempo de viagem para aprender ou praticar um idioma? No Busuu, você pode escolher entre inglês, espanhol, francês, alemão, árabe, russo, chinês, italiano, japonês, turco, polonês e, por que não?, português.

Busuu para Android

Busuu para iOS

Crossy Road

Lembra daquele joguinho vintage de videogame em que um sapinho precisava atravessar uma avenida sem ser atropelado? Crossy Road é uma mistura daquilo com o estilo de Minecraft, e aqui o animal a ser atravessado é uma galinha. Simples, viciante e difícil na medida certa para você querer continuar jogando sem atirar o celular pela janela do carro.

Crossy Road para Android

Crossy Road para iOS

PicsArt

Se você tiver muitas e muitas fotos no seu celular (difícil que alguém não tenha…), pode aproveitar o tempo da viagem para editá-las, aplicando filtros e efeitos ou criando colagens.

PicsArt para Android

PicsArt para iOS

Textgram

Perfeito para escrever seus pensamentos e frases de efeito sobre fotos do banco de imagens do app ou sobre as que você for tirando ao longo da viagem. Pode ser uma forma muito criativa de eternizar as memórias do trajeto, inclusive, registrando em texto as sacadas espertas e engraçadas que forem faladas por quem estiver no carro.

Textgram para Android

Textgram para iOS

Trip

O app dá indicações de lugares para passear, cafés, restaurantes, atrações culturais, pontos turísticos imperdíveis e mais o que você quiser descobrir sobre seu destino de viagem. Tudo personalizado de acordo com o dia da semana, o clima no local (ele não vai indicar um programa ao ar livre se estiver chovendo horrores lá fora, por exemplo) e outras configurações que você preferir.

Trip para Android

Trip para iOS

Epicgram

Este é o app que coloca trechos de seus vídeos em câmera lenta e, se você quiser um efeito dramático extra, acrescenta música clássica de fundo – tem Mozart, Bach, Vivaldi e muito mais. O resultado é inusitado, divertido e já no formato certinho para postar nas redes sociais.

Epicgram para Android

Epicgram para iOS

Fit Brains Trainer

Prato cheio para quem gosta de jogos inteligentes, o app foi projetado por um neuropsicólogo norte-americano (Paul Nussbaum, da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh) com desafios que testam e treinam sua memória, sua lógica, sua concentração e sua capacidade de solucionar problemas.

Fit Brains Trainer para Android

Fit Brains Trainer para iOS

slither.io

Se seu lance for um joguinho menos cerebral, mais de passatempo e relax mesmo, slither.io é uma ótima escolha para sua viagem. Trata-se de um jogo de cobrinhas em que o objetivo é crescer, crescer e crescer mais um pouco. Você deve “comer” restos da tela, não encostar em outros competidores (se o fizer, explode e morre) e tentar fazer com que eles encostem em você (para que eles explodam e sua cobrinha ganhe o comprimento adicional deles).

slither.io para Android

slither.io para iOS

Medita!

Você pode preferir passar um tempo da viagem entrando em contato com seu interior e encontrando paz. Ou seja, meditando. Para isto, use este app, que disponibiliza oito meditações dentro dos temas Mindfulness, Insights&Reflexões, Meditações da Lua Cheia, Meditando com Tradições Espirituais, Meditações Essenciais, Orações&Mantras, Quem É Você e Relaxando&Meditando.

Medita! para Android

Medita! para iOS