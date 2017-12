Aprenda como fazer o seu #BestNine2017, nova mania do Instagram

No final de ano todo mundo gosta de criar retrospectivas – isso é um fato. E isso, obviamente, inclui resgatar as melhores fotos do Instagram. Pois já existe uma ferramenta para isso: chamada de #BestNine2017, ela cria uma montagem com as 9 imagens mais curtidas no seu ano. Já virou mania.

E fazer isso é muito simples. Em primeiro lugar, você só consegue fazer a recapitulação se o seu perfil for público, com perfis privados o sistema não funciona. Tudo certinho? Agora é hora de acessar o site: 2017bestnine.com. E isso pode ser feito tanto pelo navegador do computador, quanto pelo celular.

Abriu o site? Você vai encontrar um campo chamada “Instagram ID”, no qual deve escrever o seu (ou o de quem, você quiser) nome de usuário no Instagram – não é o e-mail! A gente escolheu a Kim Kardashian como exemplo, desse jeito:

Depois é só clicar em GET. A tela vai ficar por algum tempo carregando, de acordo com a empresa, uns cerca de 10 minutos por causa da alta demanda. Por isso, já pode ir fazendo outras coisas durante o processo… Normalmente demora um pouco mais até…

Enfim,”aleluia”, a sua montagem está pronta!

Há duas opções para salvar a imagem, a “original” (Original version) ou “apenas a foto” (Photo only version). Essa aqui é a “Original version”:

Já essa é a “Photo only version”:

Infelizmente, não é possível publicar diretamente no aplicativo de fotos, será necessário clicar em cima da foto na versão que você quer e , ao abrir a janela, clicar em “salvar foto como” com o botão direito.

As fotos estarão organizadas por ordem de likes e você pode fazer com qualquer perfil que esteja aberto. Tirando a demora infinita, foram 40 minutos pelo computador e 15 minutos pelo celular, ele funciona direito e separa as fotos como promete. Tem gente que teve sorte e não precisou esperar tanto tempo.

Muitas vezes a montagem não é carregada ou permitida a visualização, segundo o site, os problemas técnicos ocorrem por conta da demanda. Mas é só tentar novamente que as chances de funcionar são grandes.