E se o clima mudar? Aprenda a arrumar a mala para as folgas de inverno

As baixas temperaturas do inverno são perfeitas para finais de semana e feriados beeem frios na serra. Programas que incluam curtir um fondue, saborear deliciosos vinhos e poder desfilar as roupas de lã e os casacos que em geral não têm muita serventia no dia a dia são muito bem-vindos nesta época do ano.

Só que o clima às vezes pode ser traiçoeiro, e não são raros os casos de turistas pegos por veranicos de inverno – quando as temperaturas passam dos 20°C e o sol fica a pino – que estragam todo esse sonho com cara de “Frozen”.

Não se deixe pegar desprevenida, miga! Aproveite as dicas da consultora de estilo Carla Michaelsen e da personal organizer Ellen Mattezi, leve as roupas adequadas e não passe perrengue nem calor.

Passo 1: Eleja peças versáteis para a parte de baixo

Além de um par de calças compridas, shorts e saias são ótimos para enfrentar mudanças repentinas de temperatura. Se esquentar, é só deixar as pernas de fora; se o frio se confirmar, basta colocar uma meia-calça grossa (de fio 80 para cima) para garantir pernas quentinhas.

Passo 2: Leve tops fresquinhos que fiquem confortáveis sob malhas e casacos

Você não quer ser pega desprevenida, só que nem por isso precisa levar roupas que só vão passear e fazer volume na mala. Por mais que esquente, a temperatura não passará de uns 25°C, então não precisa levar cropped tops. E, se esquentar e você precisar tirar os casacos, que a blusa de baixo não seja aquelas surradinhas que você sentirá vergonha de usar em público.

Escolha blusinhas fresquinhas que também fiquem confortáveis sob blusas mais robustas, malhas e casacos. Via de regra, são aquelas não muito largas e de mangas sequinhas.

O ideal, portanto, é que elas possam ser colocadas sob roupas pesadas no friozinho da manhã ou da noite e exibidas numa boa caso esquente ali pela hora do almoço.

Passo 3: Apenas dois pares de sapatos são necessários

Você não precisará de mais que um lindo par de tênis e de botas de cano médio/longo. Esquentou? Use qualquer um deles com meias curtas e o resto das pernocas de fora em shorts ou saias. Ficou frio mesmo? Coloque-os com calças compridas ou shorts e saias complementados por meia-calça fio 80+.

Passo 4: Os acessórios

Um cachecol, uma touca/um chapéu molinho e um par de luvas são o suficiente para você se proteger se o veranico não vier. E não fazem volume que atrapalhe caso fiquem na mala o tempo todo.

Passo 5: Enrole, enrole e enrole suas roupas

–

Percebeu que não são necessárias muitas peças para passar um feriado prolongado na serra e estar preparada para todos os tipos de temperatura, né? Em resumo, você precisará de:

– 1 par de calças compridas

– 1 shorts

– 1 saia

– 1 meia-calça fio 80+

– 1 par de meias curtas para cada dia de viagem

– 1 blusinha fresquinha para cada dia de viagem

– 1 blusa mais robusta para cada dia de viagem

– 2 malhas de lã

– 1 casaco mais pesado

– 1 par de tênis

– 1 par de botas de canos médios/longos

– 1 cachecol

– 1 touca/chapéu

– 1 par de luvas

Para deixar sua mala ainda menos volumosa, a recomendação de Carla e de Ellen é que todas as roupas sejam enroladas, e não dobradas, antes de serem organizadas na mala. Sobrará mais espaço para as lembrancinhas que você resolver levar para casa.

Pontos extras: Escolha roupas de tons neutros

Sua vida ficará muito mais fácil se todas as peças combinarem entre elas. Dê preferência para roupas de tons neutros. Se quiser levar estampas, o melhor é que seja 1 top e 1 parte de baixo, no máximo, e que as estampas “conversem” com o restante das roupas. Assim, você não precisará gastar tempo com combinações. Viagem é para curtir, afinal de contas!