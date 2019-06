Artista brasileira faz parte do 3º Doodle sobre a Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 foi iniciada oficialmente na última sexta-feira (7), na França. E para não deixar o grande evento passar em branco, o Google tem divulgado diferentes Doodles para cada dia de competição. Neste domingo (9), uma artista brasileira faz parte de um dos desenhos publicados em homenagem ao terceiro dia de jogos.

Carioca, mas que mora atualmente em Nova York, Laura Lannes é a responsável pela ilustra do time brasileiro, prestes a estrear na competição neste domingo, às 10h30, contra a Jamaica. No Doodle da artista, ela traz figuras que parecem com Marta, Cristiane e Formiga – três grandes apostas do grupo brasileiro.

Além do Brasil, mais cinco países ganharam homenagem neste terceiro dia de competição. Entre eles, está o desenho feito para a Jamaica – a primeira rival da seleção brasileira. O nome por trás da ilustra é o de Robin Clare.

Confira os outros desenhos:

Austrália – Xoana Herrera

Escócia – Nuria Boj

Itália – Giovanna Giuliano

Inglaterra – Priya Mistry