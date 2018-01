As fotos deste casamento a mais de 120m de altura são de pirar!

Esqueça os moldes tradicionais de casamento – nada de igreja ou salão de festas. Em vez disso, pense em uma cerimônia realizada, literalmente, nas alturas – ou melhor, a mais de 120 metros do chão (ou 400 pés). Parece loucura, não?

Bom, não para o casal aventureiro Ryan Jenks e Kimberly Weglin, da Califórnia. Eles, que são praticantes de slackline, decidiram por celebrar o matrimônio suspensos em uma “rede”, entre os famosos canyons do deserto de Moab, em Utah, nos Estados Unidos.

O cenário nem precisou de decoração, já que a região eleita pelos dois é naturalmente de tirar o fôlego e, inclusive, foi lá que eles se apaixonaram e, posteriormente, ficaram noivos – por isso a escolha do local para oficializar a união.

“É uma representação de confiança, amor próprio e vida; a energia com a qual eu quero me cercar e levar comigo no nosso casamento e ao longo de nossas vidas juntos”, disse a noiva, em um post do Instagram.

As fotos do grande dia, é claro, são um show extra e foram feitas pelo talentoso casal de fotógrafos Abbi e Callen Hearne, ou melhor, The Hearness, dupla especializada em cliques de pombinhos apaixonados em ambientes nada comuns – principalmente no meio da natureza selvagem.

Vale super dar uma passadinha no Insta deles, que é lotado de imagens inspiradoras e cheias de amor – um prato cheio para quem está planejando o book do casório.

“Esse casamento é uma reflexão incrível sobre personalidade, e eu espero honestamente que ele inspire mais gente e as faça abandonar o status quo, planejando um casamento que represente suas paixões, hobbies, interesses e personalidades em cada detalhe da cerimônia”, disse a fotógrafa Abbi Hearne sobre a união de Ryan e Kimberly.

Veja a seguir algumas das fotos – maravilhosas – do casamento:

O ensaio completo e história detalhada do casal (em inglês) você confere no site oficial da dupla de fotógrafos The Hearness. E aí, teria coragem de casar assim?