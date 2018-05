É difícil encontrar por aí quem nunca tenha ouvido falar sobre o Pinterest e todas as suas maravilhas em pleno 2018. Mas, sem julgamentos! Se esse for o seu caso, te ajudamos a clarear um pouco a situação: o site é um catálogo online de ideias, totalmente inspirador e capaz de te ajudar a encontrar as mais diferentes tendências, em fotos (os “pins”). O melhor de tudo é que, navegando por lá, você consegue salvar as imagens em pastas específicas, criadas e nomeadas por você. Em suma, no endereço você tem bons spoilers que variam entre o corte de cabelo da vez à máscara de cílios mais querida da internet, passando por dicas de décor, tatuagens para inspirar e destinos do momento para navegar virtualmente.

Na esfera dos casamentos não seria diferente. De ano em ano, a ferramenta lança um relatório oficial, com as maiores tendências do setor para o período correspondente. O de 2018 é global, foi divulgado em fevereiro passado, e aponta alguns dos maiores sucessos de busca no site quando o assunto é matrimônio – pense em dicas preciosas de penteado, decoração, acessórios para noivas…

Aproveitando que ainda estamos em maio – também conhecido como mês oficial das noivas – reunimos as maiores trends de casamento para você, que está planejando o seu, soltar a criatividade e consultar quando quiser!

A estrela do pedido

Para pedir alguém em casamento, além de algumas doses de criatividade, é necessário ter grana para investir em um belo anel de noivado. Quem busca pelos anéis no Pinterest, por exemplo, tem preferido a pedra moissanite no lugar do diamante – por ser mais barata e igualmente brilhante.

Anéis diferentões, com uma proposta Art Deco, e ainda modelos ovalados de joias também fazem sucesso.

–

Chique e confortável

Para 2018, nada de saltos altíssimos ou vestidos justos. De acordo com o Pinterest, o que as noivas querem, mesmo, é conforto durante o grande dia. Entre as trends mais buscadas, capas, boleros, decotes fechados e mangas – como as encontradas em vestidos de noiva perfeitos para o outono/inverno – fazem o par com sapatos baixinhos, em especial, as sapatilhas. Ah! O truque fofo que tem bombado na rede consiste em usar os sapatos dos noivos ou noivas para deixar um recadinho fofo.

–

Usar macacão também está em alta, tanto para noivas, quanto para convidadas, que têm abandonado cada vez mais os trajes de festa ditos como tradicionais. Por falar em tradicional, a cor do vestido de noiva também foge um pouco do branco clássico: no Pinterest, as buscas por vestidos em tom champagne e rosé andam subindo bastante.

–

No look do noivo, ternos moderninhos em tecidos como tweed – aquele tipo lã, bastante usado pela maison Chanel – dividem espaço com a abolição da gravata, que com o passar dos anos vai perdendo sua obrigatoriedade nos trajes festivos. Nesse caso, uma opção é apostar nos suspensórios, que estão em alta e, se coloridos, deixam o visual ainda mais descolado.

–

Beleza

Já para a beleza das noivas, maquiagem naturalzinha com destaque para os cílios – como já havíamos adiantado aqui – e penteados bagunçados são os líderes de buscas no Pinterest. Ondas tipo sereia e penteados laterais são igualmente interessantes, assim como o uso de pentes e fivelas como acessório, junto do gloss nos lábios – alô, anos 2000!

–

Décor

Se tivéssemos de escolher apenas um item de decoração que é unanimidade em casamentos, com certeza ele seria traduzido por uma infinidade de flores, e o relatório do Pinterest é a prova disso. Entre as tendências de decoração mais buscadas pelo site, elas fazem parte de cinco delas: estão presentes nos vasos, colocados em cima das mesas; suspensas, decorando o teto; no buquê, é claro, que pode ser unitário ou reunir várias espécies de flores; em arranjos discretos e até nos drinques – que levam gelo com florzinhas para decorar.

–

Ainda nessa pegada que homenageia a natureza, a busca por casamentos ao ar livre, no campo ou na montanha, para uma cerimônia de conto de fadas, têm mobilizado os casais. Já quando o assunto é um décor do tipo “faça você mesmo”, murais de acrílico ou lousas interativas, formas geométricas iluminadas e suspensas, além de blocos de cimento – sim, bem rústicos – complementam o cenário.

–

Outra dica fofa é produzir confetes em casa: é só fazer moldes de corações ou estrelinhas de papel, por exemplo, recortá-los em grande quantidade e pronto!

–

Casais que procuram por um casamento econômico também costumam recorrer ao Pinterest, mas priorizam a cerimônia civil – que com algumas dicas certeiras pode ser igualmente inesquecível.

Foco no cardápio

Esqueça aqueles bolos de casamento cinematográficos, com incontáveis andares – a tendência da vez, acompanhando a escolha do futuro casal real Meghan Markle e Harry, é pedir por bolos de casamento mais minimalistas e discretos, como os naked cakes, com cobertura branca e decoração metálica.

Já o sabor campeão de buscas é, pasmem, o figo! A fruta, exótica para alguns, promete ser recheio obrigatório nos bolos de casamento dos mais moderninhos.

–

Falando em comida… casais têm cnsiderado as restrições alimentares dos convidados, buscando mais por snacks veganos e vegetarianos, além de lanchinhos da madrugada – fast food como pizza, mini hambúrgueres e batata frita caíram no gosto dos futuros noivos/as e prometem ser bem mais vistos nas festas de 2018.

De malas prontas

Na dúvida sobre para onde viajar de lua de mel, noivos e noivas têm buscado, principalmente, pela Suíça, que divide o ranking com destinos mais exóticos, como um safári na África do Sul, ou visitas às praias paradisíacas de Bali.

Deu vontade de casar, tipo, já!