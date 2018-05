Assista: mulheres ajudam adolescente assediada enquanto homens se omitem

No último domingo (6), o Fantástico voltou a apresentar o quadro “Vai fazer o quê?”, no qual atores vivenciam uma situação polêmica – por assim dizer – em lugares públicos para ver como as pessoas em volta reagem. Como ninguém sabe que se trata de uma cena fictícia, dá para ver a reação espontânea de quem se depara com a situação.

Dessa vez, uma menina de 16 anos marcou um encontro com um garoto que conheceu pela internet e, ao vê-lo pela primeira vez, descobriu que foi enganada, pois o cara é um homem de 40 anos. A ação se passou na praça de alimentação de um shopping, no Rio de Janeiro.

A boa notícia é que várias pessoas tomaram a atitude de ajudar a garota, mas um detalhe é bastante perturbador: apenas mulheres se prontificaram a fazer isso. A única exceção foi um homem que estava acompanhado de uma mulher. Depois que essa mulher foi tomar uma providência, ele também resolveu ajudar.

Esse homem percebeu que algo estava errado, mas resolveu não fazer nada

É justo dizer que, através das cenas, nota-se que há uma concentração maior de mulheres nas mesas próximas à cena de assédio, mas também dá para ver que os homens que notaram o problema resolveram se omitir. Pode ser que eles tivessem feito algo, caso a situação ficasse mais feia? Não há como saber. Mesmo assim, é interessante ver que as mulheres envolvidas levaram segundos para tomar uma atitude. Algumas peitaram abertamente o assediador, outras tentaram um aproach mais discreto, fingindo que conheciam a garota.

“Tem que um ajudar o outro, né? É o correto. Sendo mulher ou homem”, comenta Rosevane Gomes da Silva, uma das mulheres que tomaram a atitude de ajudar a adolescente. E ela está certíssima.

Assista aqui ao episódio do quadro “Vai fazer o quê?”, que foi ao ar no último domingo.